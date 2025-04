La Unidad de Fibrosis Quística de la Arrixaca atiende actualmente a 188 personas

LA VERDAD Miércoles, 23 de abril 2025, 12:06 Comenta Compartir

La Unidad Multidisciplinar de Fibrosis Quística de la Región de Murcia, ubicada en el hospital clínico universitario Virgen de la Arrixaca, atiende en la actualidad a 188 personas con edades comprendidas entre 0 y 72 años.

De ellos, 90 pacientes reciben fármacos moduladores de la proteína CFTR, principalmente Kaftrio (una combinación de dos correctores y un potenciador de la proteína que no funciona adecuadamente en la enfermedad). La Región de Murcia fue pionera a nivel nacional en suministrar a los pacientes este fármaco, aprobado y financiado en España en 2021. Asimismo, 11 de esos pacientes lo reciben dentro de ensayos clínicos. No obstante, actualmente estos fármacos no son útiles para todos los enfermos, por lo que es preciso seguir investigando para curar o frenar la enfermedad.

Cada cuarto miércoles de abril se celebra el Día Nacional de la Fibrosis Quística, una enfermedad causada por un defecto en la producción de la proteína CFTR ('Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator'). Cuando no se genera correctamente puede generar un moco pegajoso y espeso, así como problemas digestivos, de las glándualas sudoríparas y esterilidad.

Desde 2007 la fibrosis quística está incluida en el panel de enfermedades que se diagnostican a través del cribado neonatal (prueba del talón), lo que proporciona un diagnóstico y tratamiento precoz antes de que se produzca un daño estructural irreversible en distintos órganos, así como un asesoramiento genético a las familias para evitar nuevos casos. Por otro lado, se remiten pacientes con sospecha de esta enfermedad desde otros servicios pediátricos y de adultos, cuyo diagnóstico también se realiza en la unidad.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, visitó este miércoles la Unidad Multidisciplinar de Fibrosis Quística, que coordina el doctor Pedro Mondéjar, con motivo del Día Nacional de la enfermedad.

En 2025 se cumplen 23 años desde que se puso en marcha la Unidad y en ella trabajan profesionales de distintos servicios y secciones tanto hospitalarios como extrahospitalarios, como Pediatría, Enfermería, Neumología, Endocrinología, Microbiología, Farmacia hospitalaria, Fisioterapia Respiratoria y Trabajo Social, entre otros.

El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad. Pedreño destacó la «intensa labor de este equipo de profesionales en beneficio de los pacientes», así como la colaboración de la Asociación Murciana de fibrosis quística, que realiza «un importante trabajo en favor de las personas afectadas y que supone un elemento fundamental para el tratamiento de esta enfermedad».

Ensayos clínicos internacionales

La Unidad de Fibrosis trabaja activamente en ensayos clínicos internacionales centrados en el desarrollo de estos medicamentos. Así, entre 2019 y 2025 participó en 13 ensayos clínicos en los que se incluyó a una treintena de pacientes murcianos.

Además, la Unidad fue seleccionada para unirse a la ECFS-CTN ('European Cystic Fibrosis Society-Clinical Trials Network'; Red de Ensayos Clínicos de la Sociedad Europea de Fibrosis Quística) en diciembre de 2024, lo que le permitió formar parte de un grupo de 68 centros en 20 países europeos y la convirtió en la segunda Unidad de fibrosis española en conseguirlo. Este hecho amplía a los pacientes murcianos la posibilidad de participar en cualquier ensayo clínico con fármacos novedosos impulsado desde la ECFS-CTN.