Alumnos del campus de La Merced comienzan este lunes las clases tras las obras. Javier Carrión / AGM

Concluidas las obras en el aulario de La Merced: «Yo no cambio esto por nada»

Unos 4.000 estudiantes han vuelto a clase en la Universidad de Murcia en sus espacios habituales, una vez acabadas las obras de mejora iniciadas el pasado mes de enero

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:16

El reencuentro universitario en la Universidad de Murcia ha sido también una vuelta a los sitios de siempre. Una vez concluidas las obras de mejora ... que se llevaron a cabo en el aulario de La Merced, unos 4.000 estudiantes de las facultades de Derecho y Letras han retomado sus clases en el Aulario de La Merced, donde este lunes el regreso a la normalidad sabía diferentes.

