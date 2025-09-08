Concluidas las obras en el aulario de La Merced: «Yo no cambio esto por nada»

El reencuentro universitario en la Universidad de Murcia ha sido también una vuelta a los sitios de siempre. Una vez concluidas las obras de mejora ... que se llevaron a cabo en el aulario de La Merced, unos 4.000 estudiantes de las facultades de Derecho y Letras han retomado sus clases en el Aulario de La Merced, donde este lunes el regreso a la normalidad sabía diferentes.

Desde que en enero arrancaran estos trabajos, estos estudiantes tenían que desplazarse a diario a las dependencias universitarias del Campus de La Merced. «Era más cómodo porque había más aparcamiento», admite Manuel, estudiante de 3º de Derecho, que utiliza el vehículo a diario. Sin embargo, no todo el mundo lo ve así: «Yo no cambio esto por nada», opina Lidia, quien hace hincapié en que le gusta más el centro de la ciudad porque hay más servicios «y la universidad es más bonita».

Esta reforma integral ha consistido en la instalación de un nuevo sistema de ventilación (llamado 'freecooling') que mejora la calidad del aire interior facilitando su renovación y aliviando las cargas de refrigeración del sistema de climatización del edificio. También se ha sustituido toda la iluminación por dispositivos de bajo consumo y se han instalado puertas de acceso al edificio para mejorar la seguridad en caso de emergencia. La inversión total, a través de fondos europeos, llega a los 600.000 euros.

J. Carrión / AGM

María Belén López Morales, vicerrectora de infraestructuras de la UMU, destacó que los alumnos «ganan con una mayor luminosidad, espacios más abiertos y espacios colaborativos en las zonas centrales y mayor confort y seguridad, al tiempo que contribuimos con la sostenibilidad energética del edificio».

El rector de la UMU, José Luján, subrayó que se trata de actuaciones «que tal vez no se van tanto externamente», pero creen que suponen un salto en «la seguridad, la sostenibilidad, el ahorro energético y la modernización de los edificios». En ese sentido, señaló a otros edificios como los de Químicas y Biología en el Campus de Espinardo como próximos objetivos de intervenciones de este tipo. Mientras tanto, espera que antes de que acabe el año puedan acabar los trabajos de mejora en el Campus de la Salud de El Palmar así como la rehabilitación de la segunda planta de la Facultad de Medicina del Campus de Espinardo, donde va el Pabellón de Gobierno.

«Hoy se da un paso más en la modernización que está en las estrategias y las políticas de las universidades», añadió por su parte el consejero de Universidades, Juan María Vázquez, que recordó que son cuestiones que tendrán su reflejo en documentos como el Plan Plurianual de Financiación o en la futura Ley de Universidades. «La UMU da un paso adelante y enseña a la sociedad cómo tenemos que avanzar en la transformación del modelo energético», según Vázquez, que concretó el ahorro energético: la modernización permitirá pasar de un consumo de 800.000kw hora al año a unos a 150.000kw.