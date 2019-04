«El turrón se fabrica en todas las fechas menos en Navidad» José Manuel Soria, con pastillas de sus productos. / J. F. R. José Manuel Soria es artesano turronero J. F. ROBLES Jueves, 11 abril 2019, 07:50

José Manuel Soria (Caravaca de la Cruz, 1979) es una de esas personas que con su remolque cada día recorre diferentes carreteras para buscarse la vida con un sabor muy dulce, en este caso como vendedor de turrón. El oficio lo comenzó en Caravaca su bisabuelo y él continúa fiel a aquella tradición. Su mercancía la fabrica en Jijona (Alicante), la misma que luego vende en mercados, romerías y ferias. Su nombre comercial es el de Soria Santillana, turrón que como novedad esta Semana Santa venderá durante las procesiones de Alhama y Totana.

-¿De dónde le viene el oficio de turronero?

-Mis bisabuelos comenzaron en el año 1917 a fabricar turrones en Caravaca de la Cruz, lo hacían para paliar el hambre de la época. Mis dos familias por parte de mis bisabuelos también tenían esa afición turronera, lo llevo en la sangre desde toda la vida. Comenzaron entonces a correr mundo montados en un carro tirado por mulas vendiendo sus turrones, tradición que yo continuo con mi familia y mis remolques.

-¿No tienen comercio físico en Caravaca?

-No tenemos tienda de cara al público ya que nuestra tradición es la de ir siempre de pueblo en pueblo. Sirva de dato del buen trato personal, que tenemos un cliente con 97 años que cuando vino de la mili se llevo un trozo de turrón y tomó una copa de anís y no la pagó porque no tenía dinero y sí mucha hambre. El hombre lo recordó este verano y hace unos días vino a pagarme aquella deuda familiar.

-¿Entonces su venta es siempre ambulante?

-La venta es totalmente ambulante; y ahora también lo hacemos a través de correo. Vamos a pueblos como Valentín, en Caravaca, en donde mi abuelo llevaba la mercancía en el pasado en un carro tirado por dos mulas. Otro de los lugares es Jumilla; allí mi abuelo iba a una romería en mayo y desde allí tardaba cuatro días para ir a Catral (Alicante), en donde la familia está presente 101 años en la romería de Santa Águeda, el 5 de febrero. Vendemos turrón principalmente en la Región de Murcia y Alicante, también en Albacete y algo en Andalucía.

-¿Cuáles son las variedades más comunes que ofrece a sus clientes?

-Tenemos de almendra, blando y duro, cacahuete, almendracao, el turrón de patata, mazapanes de naranja y 'minifruits', de lo que menos te puedes imaginar te innovamos con el turrón.

-¿Qué productos utiliza para la elaboración?

-Productos naturales cien por cien, almendra, clara de huevo, miel y una serie de subvariedades, pero todos productos naturales, ¡Con eso no juego!

-¿Las recetas que emplea son las de la familia?

-Dentro de conservar las tradiciones tenemos que evolucionar con el tiempo, si no nos quedaríamos estancados. En la época suya no había almendra, entonces ese producto era un lujo. Por aquel tiempo la estrella era el turrón de patata. No tiene sentido cambiar lo bueno, pero partiendo de la base del azúcar y el almendra jugamos con mil productos. La chaqueta me la puedo colgar como uno de los cocineros mejores de España en materia de almendra garrapiñada, así lo reconocen varios premios conseguidos.

-¿El turrón no es un producto de Navidad?

-No, el turrón se fabrica menos en Navidad en todas las fechas. Que sea de Navidad es un bulo comercial. No tiene sentido que una fabrica que vende cuatro millones de pastillas las fabrique quince días antes de esa fecha. En cualquier época del año esta delicioso para el paladar.

-¿Qué otros productos venden?

-Tenemos un producto estrella parecido al conocido como almendracao, pero no es aquel que se vendía en el pasado, hoy en día sería inviable. El almendracao siempre trae recuerdos a las generaciones de la década de los años sesenta y setenta.

-¿Tiene futuro este oficio ambulante?

-Creo que sí. Para ello es necesario hacer las cosas bien. Para continuar la aventura de mis bisabuelos con el trato directo hacia el cliente, sea de la zona de España que sea. Es necesario que sepan que nuestro trabajo y productos que vendemos son artesanales. Nuestro objetivo es el de seguir conservando las tradiciones, pero también innovando. Por ejemplo, esta Semana Santa nuestro turrón, almendras garrapiñadas y almendracao estarán presentes en las calles de Alhama y Totana, una nueva experiencia de turronería Soria Santillana, como un biznieto de turronero.