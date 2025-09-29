El tribunal rechaza la prescripción con la que la defensa de Cerdá trata de tumbar el juicio de 'Novo Carthago'
Cuatro de los acusados, entre ellos Bascuñana y Ródenas, abrirán este martes la ronda de declaraciones. Cerdá lo hará al final de la vista
Murcia
Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:43
La Audiencia Provincial inició este lunes el juicio por el 'caso Novo Carthago', uno de los grandes procedimientos por supuesta corrupción urbanística que han ... instruido los tribunales murcianos en las últimas décadas. Esta vista, que llega al Palacio de Justicia de Murcia casi veinte años después del inicio de la investigación por este presunto pelotazo urbanístico junto al Mar Menor, sienta en el banquillo a varios exconsejeros del núcleo duro de los sucesivos gobiernos del popular Ramón Luis Valcárcel: Antonio Cerdá, titular de Medio Ambiente en varios de esos ejecutivos, y Joaquín Bascuñana, que fue consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, entre otros cargos -exdelegado del Gobierno entre 2011 y 2015-.
Junto a estos dos antiguos 'pesos pesados' se enfrentan a la vista otros cinco ex altos cargos y asesores del Gobierno regional: la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano; el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló.
Las defensas de todos ellos trataron este lunes de tumbar el juicio, antes de su arranque, con una serie de cuestiones previas que desplegaron ante el tribunal y que contaron con la firme oposición tanto del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano; como del abogado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse). El abogado Aurelio Llanes, que se encarga de la defensa de Cerdá, sostuvo ante la Sala que los hechos que se imputan a su cliente estarían prescritos y que, por tanto, no debería ser juzgado por ellos. Alegó también que su actuación no podía ser considerada un acto administrativo, aludiendo, en este punto, a la conocida sentencia de los ERE, que afectó al PSOE andaluz.
El tribunal rechazó de entrada esa supuesta prescripción alegada por la defensa de Cerdá y el resto de cuestiones previas esgrimidas por las defensas que, remarcaron los jueces, deberán dirimirse a lo largo del juicio.
Las peticiones de pena
La Fiscalía apunta a Cerdá como presunto autor de un delito de falsedad en documento público en concurso ideal con otro delito continuado de prevaricación, por la supuesta recalificación ilegal de un terreno protegido junto al Mar Menor, en Cartagena, para levantar una urbanización con hasta 10.000 viviendas, hoteles y dos campos de golf. Afronta una petición de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa. El Ministerio Público reclama además, para Bascuñana, penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por presunta prevaricación, como último responsable desde la Consejería de Obras Públicas de la aprobación del proyecto.
La antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, afronta tres años y ocho meses de prisión acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, El exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y se enfrentan a peticiones de inhabilitación que rondan los cinco años y medio y que podrían privarlos de su condición de funcionarios. Un octavo imputado, el exdirector general de Medio Natural Carlos Brugarolas, falleció en junio de 2019 a la espera de este juicio.
La declaración del promotor, en el aire por su estado de salud
El abogado Julián Lozano, que defiende a la empresa Hansa Urbana, solicitó en esta primera vista que se renuncie a la declaración como testigo del propietario de la firma, el promotor Rafael Galea, que está prevista para el próximo 16 de octubre. Esta parte explicó que el promotor de la urbanización -que llegó a estar investigado en esta causa- se ha sometido recientemente a una intervención de corazón y sufre un «importante deterioro cognitivo». El tribunal anunció que analizará la documentación médica aportada y que encargará a un forense que analice la situación del testigo si es necesario antes de adoptar una decisión al respecto.
