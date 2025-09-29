La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio Cerdá (izquierda), este miércoles, a su llegada a la Audiencia Provincial, en Murcia. Javier Carrión / AGM

El tribunal rechaza la prescripción con la que la defensa de Cerdá trata de tumbar el juicio de 'Novo Carthago'

Cuatro de los acusados, entre ellos Bascuñana y Ródenas, abrirán este martes la ronda de declaraciones. Cerdá lo hará al final de la vista

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:43

La Audiencia Provincial inició este lunes el juicio por el 'caso Novo Carthago', uno de los grandes procedimientos por supuesta corrupción urbanística que han ... instruido los tribunales murcianos en las últimas décadas. Esta vista, que llega al Palacio de Justicia de Murcia casi veinte años después del inicio de la investigación por este presunto pelotazo urbanístico junto al Mar Menor, sienta en el banquillo a varios exconsejeros del núcleo duro de los sucesivos gobiernos del popular Ramón Luis Valcárcel: Antonio Cerdá, titular de Medio Ambiente en varios de esos ejecutivos, y Joaquín Bascuñana, que fue consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, entre otros cargos -exdelegado del Gobierno entre 2011 y 2015-.

