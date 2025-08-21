La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Pagán y Ramón Segura, junto al cabezo donde se construirá el nuevo depósito. PACO ESPADAS

Un nuevo depósito de agua solucionará la falta de presión en las pedanías altas de Totana

La Mancomunidad de Canales del Taibilla acometerá el proyecto por casi 5 millones e incluirá otras mejoras en el abastecimiento

Paco Espadas

Paco Espadas

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:30

La Mancomunidad de Canales del Taibilla tiene previsto acometer las obras del proyecto de mejora del abastecimiento a las pedanías altas de Totana, con un ... presupuesto base de licitación de 4.858.135 euros. Consiste en la construcción de un nuevo depósito de agua con capacidad para tres mil metros cúbicos de agua potable y que se ubicará en la parte trasera de la ermita de la Virgen de las Huertas, según el alcalde de la localidad, Juan Pagán, «el punto más alto para dar servicio con la presión suficiente».

