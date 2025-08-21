Un nuevo depósito de agua solucionará la falta de presión en las pedanías altas de Totana

La Mancomunidad de Canales del Taibilla tiene previsto acometer las obras del proyecto de mejora del abastecimiento a las pedanías altas de Totana, con un ... presupuesto base de licitación de 4.858.135 euros. Consiste en la construcción de un nuevo depósito de agua con capacidad para tres mil metros cúbicos de agua potable y que se ubicará en la parte trasera de la ermita de la Virgen de las Huertas, según el alcalde de la localidad, Juan Pagán, «el punto más alto para dar servicio con la presión suficiente».

El ayuntamiento de Totana hace dos años realizó una inversión de 500.000 euros con la que se instaló una tubería desde el depósito del residencial Espuña con la que se dio servicio a unas 240 viviendas de La Charca, lo que hizo que el problema de presión en el resto de pedanías quedó subsanado de forma provisional.

Ramón Segura, presidente de la Asociación de Vecinos de Los Huertos, recuerda con amargura la situación de veranos pasados, cuando se quedaban sin presión, ya que el depósito actual no daba abasto para llevar el agua potable a las viviendas, «la solución era la de subir el agua en cubas, situación que generaba gran malestar entre los vecinos» asevera.

El Ayuntamiento ya realizó otra actuación el año pasado para atender las demandas de los vecinos de La Charca

Este nuevo proyecto llega con la intención de intentar solucionar el problema de forma definitiva en las pedanías de La Huerta, Mortí, Las Viñas, Carivete y las viviendas diseminadas por los huertos de la zona alta de Totana, además de la urbanización de La Charca, zonas que cuentan con unos tres mil vecinos en primera residencia.

«Con esta obra que acometerá la Mancomunidad, llegamos a la solución definitiva de la falta de presión en las viviendas», afirma el alcalde Pagán, quien recuerda que desde el pasado verano la situación quedo prácticamente solucionada provisionalmente con la inversión que realizó el consistorio.

En la actualidad, en el municipio de Totana hay un total de 20 tomas operativas, que se emplazan en diversas infraestructuras de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. El problema, según la Confederación Hidrográfica, es que varias de estas tomas son que, al encontrarse en una conducción de transporte, pueden sufrir cortes en los suministros durante las operaciones de explotación.

El objeto de la actuación consiste en la construcción de un nuevo depósito a una cota suficiente que permita aprovechar las infraestructuras actuales del Ayuntamiento y la eliminación de todas las tomas que en la actualidad están diseminadas, que pasarían a unificarse en una única toma, la del depósito, a partir de la cual se repartiría el agua.

Además del nuevo depósito de agua, se construirá una nueva estación de impulsión, incluyendo la reforma de la actual impulsión al municipio de Aledo. Así como las conducciones de impulsión y distribución y camino de acceso al depósito. Incluye la instalación eléctrica y automatizaciones, además de las reposiciones de servicios afectados y trabajos de adecuación ambiental.

Según Pagán, las obras comenzarán previsiblemente a final de 2025 y durarán aproximadamente un año.