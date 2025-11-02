La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El alcalde (segundo por la izquierda), en su visita a las obras. AYTO.

El pabellón Luis Manzanares de Torre Pacheco se convertirá en un referente deportivo e inclusivo

Las obras están incluidas en el proyecto lanzadera de sostenibilidad y mejora de instalaciones y espacios deportivos

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:38

El Alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, visitó el pasado viernes las obras del proyecto lanzadera de sostenibilidad mejora y optimización de las instalaciones y espacios deportivos del pabellón municipal Luis Manzanares de Torre Pacheco.

Lanzadera de sostenibilidad es un proyecto que incluye dos acciones: por un lado, la rehabilitación del pabellón Luis Manzanares, y por otro una exposición permanente. Con las obras de rehabilitación del pabellón Luis Manzanares, se pretende conseguir, mejoras de la sostenibilidad, mejoras de la eficiencia energética, mejoras de digitalización y de accesibilidad. El objetivo es proporcionar un espacio adecuado para el entrenamiento y las competiciones de las disciplinas deportivas tales como baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol o gimnasia rítmica, patinaje, entre otros.

Roca, declaró que con la puesta en valor de este espacio deportivo se pretende la movilización de la infancia y adolescencia hacia el desarrollo de actividades deportivas y saludables. «Buscamos promover y potenciar el envejecimiento activo, promocionar el deporte inclusivo y adaptado, organizar nuevos eventos deportivos de carácter nacional e internacional que vinculen e integren el pabellón junto con los espacios e instalaciones adyacentes para permitir que se puedan ejecutar actividades de toda índole y con mayor capacidad de usuarios y visitantes».

