Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros El hombe se encontraba en una nave del polígono industrial Los Palomares

LA VERDAD Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:38

Servicios sanitarios de emergencia no han podido salvar a un hombre de 39 años que ha caído de unos 8 metros de altura al suelo, en el interior de una nave industrial del polígono Los Palomares de Torre Pacheco.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada, a las 9.14 horas, desde la propia empresa informando de que un trabajador se había precipitado al suelo desde una altura de unos 8 metros. Al lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Pese a sus esfuerzos, el hombre falleció.

El suceso ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

