La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros

El hombe se encontraba en una nave del polígono industrial Los Palomares

LA VERDAD

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:38

Servicios sanitarios de emergencia no han podido salvar a un hombre de 39 años que ha caído de unos 8 metros de altura al suelo, en el interior de una nave industrial del polígono Los Palomares de Torre Pacheco.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada, a las 9.14 horas, desde la propia empresa informando de que un trabajador se había precipitado al suelo desde una altura de unos 8 metros. Al lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Pese a sus esfuerzos, el hombre falleció.

El suceso ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  3. 3 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  4. 4 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  5. 5

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  6. 6 Avalan la exclusión de un aspirante a guardia civil en la Región de Murcia por hablar «demasiado rápido» y una «caligrafía difícilmente legible»
  7. 7 Arde Bogotá anuncia una gira mundial que pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa
  8. 8 Dos detenidos, uno de ellos menor de edad, por asaltar a varias mujeres en La Manga
  9. 9 Los contribuyentes que podrán beneficiarse de la nueva deducción de hasta 340 euros en la próxima declaración de la Renta
  10. 10 A prisión un trabajador acusado de tratar de matar a un compañero clavándole unas tijeras de podar en Molina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros

Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros