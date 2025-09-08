Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco A pesar de los intentos de reanimación practicados por los sanitarios, el hombre falleció durante su traslado al hospital Los Arcos del Mar Menor

LA VERDAD Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:39

Un hombre de 57 años perdió la vida este lunes por la tarde tras chocar contra un camión cuando circulaba en un turismo por la carretera RM-F14, que une Torre Pacheco con la pedanía de El Jimenado.

Hasta el lugar se desplazó una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, así como bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, procedentes de los parques de San Pedro y Los Alcázares.

Al llegar a la zona, los bomberos rescataron a la víctima, que había quedado atrapada en el interior del coche. Sin embargo, a pesar de los intentos de reanimación practicados por los sanitarios, el hombre falleció durante su traslado al hospital Los Arcos del Mar Menor.