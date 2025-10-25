Donde encontrar todo lo necesario para preparar el gran día en tiempo récord

EFQ Sábado, 25 de octubre 2025, 09:00 Compartir

Ifepa continúa hoy y mañana celebrando el XVI Salón Boda&Celebraciones 2025 que reúne a casi un centenar de empresas líderes del sector de las celebraciones en la Región de Murcia, en un espacio de más de 18.000 metros cuadrados de exposición. Los visitantes pueden encontrar lo último en moda nupcial novios, primera comunión, ceremonia, fotografía y vídeo, decoración, flores, zapatos, complementos, lunas de miel, salones de celebraciones, catering, detalles, coches de boda, animación, food trailers, mesas dulces, barras libres, pirotecnia e ilustraciones en vivo, entre otros.

La inauguración oficial fue presidida ayer por el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Rafael Gómez Carrasco, acompañado por el presidente del Comité Ejecutivo de Ifepa y alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y el director de la Institución Ferial, Antonio Miras Morente.

Horario de la pasarela Sábado 17.00-17.20 h. Primera Comunión y ceremonia, por Comuniones y Complementos Mari. 17.30-17.50 h. Novia, por El Almacén de la Novia. 18.00-18.20 h. Novio, por Boutique Gala.

Domingo 12.00-12.20 h. Novia, por El Almacén de la Novia. 12.30-12.50 h. Novio, por Boutique Gala. 13.00-13.20 h. Novios, por Montoya 1903 y Pronovias.

Como en ediciones anteriores, la feria se ha posicionado como el evento de referencia en la Región de Murcia y de provincias limítrofes. Un certamen muy esperado por los novios que están preparando su próximo enlace, los padres que celebran la comunión o bautizo de sus hijos, y cualquier persona que esté preparando una celebración, en busca de ideas innovadoras, productos exclusivos y promociones especiales, y sobre todo lo que supone en cuanto a ahorro de tiempo al estar concentrado todo lo necesario en un mismo espacio.

Además, la moda nupcial, de primera comunión y de ceremonia desfilará esta tarde y mañana por la mañana en la ya conocida Pasarela, uno de los actos más esperados en el Salón Boda&Celebraciones 2025, donde los visitantes pueden admirar las últimas colecciones.

Grandes sorteos y descuentos exclusivos

Al tratarse de un evento de venta directa, esta feria se distingue por las grandes promociones, descuentos y sorteos que preparan las empresas expositoras, una oportunidad única para quienes buscan calidad a precios competitivos.

Además, Ifepa sortea un cheque por valor de 300 euros para los novios que tienen ya fecha de boda, y otro de 150 euros para los padres que preparan la comunión de sus hijos.