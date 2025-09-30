El Supremo confirma la pena de 15 meses de prisión a Manuel Hurtado por el 'caso Polideportivo'
El tribunal avala, como precisó la Audiencia, que el exalcalde socialista de Ceutí adjudicó verbalmente las obras del centro José Antonio Camacho «a sabiendas de la falta de licitación y concurso público»
Murcia
Martes, 30 de septiembre 2025, 12:19
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Manuel Hurtado, quien fue alcalde socialista de Ceutí durante casi treinta años, contra la sentencia de la ... Audiencia Provincial que le impuso una pena de quince meses de prisión por el llamado 'caso Polideportivo'. El Alto Tribunal confirma además, la una inhabilitación especial para cargo o empleo público durante ese mismo plazo -15 meses- y la multa de 2.250 euros que se le impuso al exalto cargo socialista por un delito de prevaricación administrativa en concurso con otro de falsedad en documento oficial.
Hurtado se sentó en el banquillo por las ilegalidades en la adjudicación y construcción del complejo deportivo José Antonio Camacho de Ceutí. El exalcalde descartó que ese complejo municipal fuera construido simplemente a través de una orden verbal suya y sin haberse cubierto ni un solo trámite administrativo de los obligados por la legislación sobre contratos públicos. Trató, además, de eludir cualquier responsabilidad, pues manifestó que «en el Ayuntamiento yo tenía muchas tareas delegadas, porque tenía mucho trabajo como alcalde y senador».
