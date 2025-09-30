La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel Hurtado, durante la primera sesión de su juicio ante la Audiencia en 2022. Guillermo Carrión/ Agm

El Supremo confirma la pena de 15 meses de prisión a Manuel Hurtado por el 'caso Polideportivo'

El tribunal avala, como precisó la Audiencia, que el exalcalde socialista de Ceutí adjudicó verbalmente las obras del centro José Antonio Camacho «a sabiendas de la falta de licitación y concurso público»

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:19

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Manuel Hurtado, quien fue alcalde socialista de Ceutí durante casi treinta años, contra la sentencia de la ... Audiencia Provincial que le impuso una pena de quince meses de prisión por el llamado 'caso Polideportivo'. El Alto Tribunal confirma además, la una inhabilitación especial para cargo o empleo público durante ese mismo plazo -15 meses- y la multa de 2.250 euros que se le impuso al exalto cargo socialista por un delito de prevaricación administrativa en concurso con otro de falsedad en documento oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  3. 3 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  4. 4 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  5. 5 Reabre al tráfico la autovía de La Manga tras ser cortada por las fuertes lluvias
  6. 6 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8

    El decreto de vivienda asequible se propone construir 25.000 casas para jóvenes en la Región de Murcia en los próximos cinco años
  9. 9 Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia
  10. 10 La Audiencia Provincial de Murcia reconoce la paternidad biológica de una bebé nacida por gestación subrogada en el extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Supremo confirma la pena de 15 meses de prisión a Manuel Hurtado por el 'caso Polideportivo'

El Supremo confirma la pena de 15 meses de prisión a Manuel Hurtado por el &#039;caso Polideportivo&#039;