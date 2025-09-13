La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Trabajadores de Navantia embarcan en el S-81 'Isaac Peral', primero de los submarinos Clase S-80, atracado en el Arsenal de Cartagena. Antonio Gil/ AGM

El submarino S-82 será botado en octubre e iniciará las pruebas de mar a final de año

El astillero prepara para dentro de tres semanas la ceremonia de amadrinamiento del 'Narciso Monturiol' que tuvo que aplazar en julio

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:50

Superada la botadura de la primera fragata F-110, que tuvo lugar el jueves en Ferrol, los máximos responsables del astillero público Navantia ponen ... ahora el foco en la puesta a flote del segundo de los submarinos de la Clase S-80 que también construye para la Armada, en este caso en Cartagena. El 'Narciso Monturiol' (S-82), cuya construcción finalizó en junio, estará en el agua durante la primera quincena de octubre para que pocas semanas después pueda iniciar las pruebas de puerto. Las de mar, con la primera navegación en superficie, están previstas para final de año, según fuentes navales.

