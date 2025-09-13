El submarino S-82 será botado en octubre e iniciará las pruebas de mar a final de año

Superada la botadura de la primera fragata F-110, que tuvo lugar el jueves en Ferrol, los máximos responsables del astillero público Navantia ponen ... ahora el foco en la puesta a flote del segundo de los submarinos de la Clase S-80 que también construye para la Armada, en este caso en Cartagena. El 'Narciso Monturiol' (S-82), cuya construcción finalizó en junio, estará en el agua durante la primera quincena de octubre para que pocas semanas después pueda iniciar las pruebas de puerto. Las de mar, con la primera navegación en superficie, están previstas para final de año, según fuentes navales.

La ceremonia de puesta a flote del S-82 iba a tener lugar el pasado 21 de julio en el astillero de Cartagena. Pero Navantia alegó «motivos de agenda» para aplazarla hasta final de verano. En aquellos días tenían lugar en las calles de Cartagena protestas de trabajadores de la industria auxiliar naval y del metal en demanda de mejoras laborales. Iba a asistir la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El buque tiene que superar más de mil comprobaciones técnicas antes de su entrega a la Armada

Transcurridos más de dos meses, el astillero ha trasladado a la Armada la fecha del 3 de octubre como la más idónea para celebrar la ceremonia de amadrinamiento, que es independiente a la maniobra de puesta a flote. Esta tendría lugar días más tarde. La madrina del acto será Isabel López Fernández, esposa del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón.

El Plan de Gestión de Hitos de Seguridad del Programa S-80 establece que, una vez en el mar, el 'Narciso Monturiol' tiene que superar más de mil verificaciones técnicas. Las más importantes son las comprobaciones en puerto, de navegación y las de inmersión, siguiendo un proceso similar al que superó el S-81 'Isaac Peral' en 2023.

Los submarinos S-80 tienen una eslora total de 80,8 metros, un diámetro de 7,3 metros y un desplazamiento en inmersión de alrededor de 3.000 toneladas.