«Su subconsciente lo traicionaba»: el discurso de Ábalos en 2018 sobre el soterramiento del AVE en Murcia

Lázaro Giménez Martes, 17 de junio 2025, 11:56

La hemeroteca siempre ha sido una arma de doble filo para los políticos. Y así ha sido también en el caso de José Luis Ábalos y de las presuntas mordidas que habría cobrado por dos proyectos para la llegada de la alta velocidad a Murcia, entre ellos el del soterramiento, como ha sacado a la luz la investigación de la Guardia Civil que también implica al ex secretario de organización Santos Cerdán y a su asesor Koldo García.

Este martes el PP regional recuperó parte de su intervención del 11 de septiembre de 2018 en Murcia, tres meses después de la moción de censura que llevó al PSOE de Pedro Sánchez a La Moncloa. En calidad ya de ministro de Transportes, Ábalos intervino en un acto de los socialistas murcianos, donde se refería a una de las reuniones técnicas que había mantenido durante la visita que esos días realizó a la Región: «¿Por qué te tienes que empeñar en hacer un planteamiento técnico? ¿En base a qué? ¿A qué es caro o que barato? Podría ser una razón. Pero mira tú por dónde, a veces no hay dinero en una cosa, pero hay para despilfarrar muchas veces, cuando no para robárselo. Pensemos que hay cosas que se van a quedar toda la vida. Si realmente no se acometiera el soterramiento, no se haría nunca, la verdad.»

A través de la red social X, los populares murcianos cargan contra el que fuera también secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes de Sánchez, y aseguran que «Ábalos tenía claro a lo que venía a la Región. Su subconsciente lo traicionaba. Pasen y vean. Este es el PSOE de Lucas».

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vinculaba a Ábalos junto a Cerdán y también a Koldo García con el presunto cobro de 'mordidas' en la adjudicación de obras públicas. En concreto, el escrito del departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción del Instituto Armado revela el presunto cobro por parte del exministro de Transportes y Koldo García de hasta 550.000 euros.

En una entrevista con LA VERDAD de esa misma fecha, el entonces ministro de Transportes aseguraba no «entender ese afán por parte de quienes han demorado tanto tiempo esta obra». También dijo «empatía y sensibilidad con aquellos que son afectados en primera línea».