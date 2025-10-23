Sierra Espuña atrae más visitantes mientras avanza en conservación

LA VERDAD Murcia Jueves, 23 de octubre 2025, 01:12 Comenta Compartir

El Parque Regional de Sierra Espuña atrae más visitantes y consolida su papel como referente en conservación ambiental, gestión del uso público y fomento del turismo sostenible, según la valoración de los resultados del último año que hace la Comunidad tras la reunión de la junta rectora. Los datos confirman el avance de este espacio natural en la preservación de la biodiversidad, la modernización de sus equipamientos y la implicación social y empresarial en la protección del entorno.

Durante 2024 se mantuvo una intensa actividad de seguimiento de fauna, en el marco del marco del programa regional, con el apoyo del cuerpo de agentes medioambientales. Entre las actuaciones más destacadas figura la conservación de especies emblemáticas como el águila real, el buitre leonado y el sapo partero bético, que han contado con medidas específicas de control y reforzamiento poblacional. La regulación temporal de accesos en zonas sensibles ha permitido mejorar el éxito reproductor de varias rapaces y reducir la presión humana en áreas de especial valor ecológico. Se van a realizar trabajos para eliminar especies exóticas y recuperar ecosistemas tradicionales como las huertas del entorno del parque. Estas acciones se complementan con proyectos de voluntariado ambiental, actividades de educación y campañas de investigación centradas en micromamíferos y murciélagos, reflejo del compromiso del espacio con la ciencia ciudadana y la gestión participativa.

En materia de uso público, Sierra Espuña ha dado un paso más en mejorar sus infraestructuras, acometiendo actuaciones en áreas recreativas y aparcamientos como La Perdiz, Casa Leyva, Collado Bermejo o El Ángel, así como la instalación eléctrica de Huerta Espuña. A ello se suma la nueva señalización de senderos y la adecuación de itinerarios en la zona norte del parque, para garantizar una visita más accesible, segura y respetuosa con el entorno natural.

Ejemplo de divulgación

El Centro de visitantes y gestión Ricardo Codorníu refuerza su papel como eje vertebrador de la educación ambiental y la divulgación científica en el Parque. Su modernización con medidas de eficiencia energética y mantenimiento estructural ha permitido mejorar la atención al público y reducir el impacto ambiental de sus instalaciones.

Durante 2024, el servicio de información atendió a más de 13.000 personas, registrando un alto grado de satisfacción. Además, su proyección digital sigue creciendo, con más de 450.000 personas alcanzadas a través de redes sociales y canales 'online'.

Sierra Espuña mantiene también su compromiso con la excelencia en turismo responsable, implicando a las agencias de viaje en la comercialización sostenible del destino. Esta estrategia ha permitido incorporar ocho nuevas empresas a su red.