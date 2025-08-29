La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Salud, en su visita al SUAP de San Javier, este viernes.

El servicio de Urgencias y Emergencias 061 realiza 40.200 actuaciones en la costa de la Región de Murcia este verano

Las incidencias se han incrementado un 2,7% con respecto al año pasado, según el balance de Salud

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:07

El Servicio de Urgencias y Emergencias 061 ha realizado desde el 1 de julio un total de 40.284 actuaciones en las zonas de costa, ... 1.078 más que el año pasado. Se trata de un incremento del 2,7%. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, hizo este viernes balance del Plan de Verano en la costa durante una comparecencia en el servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de San Javier. El 061 ha atenido sobre todo a personas mayores y crónicos que sufren descompensaciones, especialmente en los picos de más calor, y también incidencias habituales del verano, como los «accidentes, lipotimias o traumatismos», explicó Pedreño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  2. 2 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  3. 3 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  4. 4 Una profesora de Secundaria de un centro de Cartagena, nominada a la mejor docente de España de 2025
  5. 5 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  6. 6 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel
  7. 7

    Detectan retraso del desarrollo cerebral en niños expuestos al covid durante el embarazo
  8. 8 Adif da el último empujón a la estación de Murcia y al soterramiento
  9. 9 El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados
  10. 10

    Las policías locales de la Región de Murcia se reforzarán con casi 700 agentes más en cinco años y compartirán medios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El servicio de Urgencias y Emergencias 061 realiza 40.200 actuaciones en la costa de la Región de Murcia este verano

El servicio de Urgencias y Emergencias 061 realiza 40.200 actuaciones en la costa de la Región de Murcia este verano