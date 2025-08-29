El servicio de Urgencias y Emergencias 061 realiza 40.200 actuaciones en la costa de la Región de Murcia este verano

El Servicio de Urgencias y Emergencias 061 ha realizado desde el 1 de julio un total de 40.284 actuaciones en las zonas de costa, ... 1.078 más que el año pasado. Se trata de un incremento del 2,7%. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, hizo este viernes balance del Plan de Verano en la costa durante una comparecencia en el servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de San Javier. El 061 ha atenido sobre todo a personas mayores y crónicos que sufren descompensaciones, especialmente en los picos de más calor, y también incidencias habituales del verano, como los «accidentes, lipotimias o traumatismos», explicó Pedreño.

El consejero puso en valor el dispositivo desplegado. Esta temporada se ha reforzado el SUAP de Águilas con «un médico y un enfermero más todos los días de la semana desde las 15.00 hasta las 8.00 horas del día siguiente; y domingos y festivos 24 horas». Además, Los Alcázares cuenta «con una UME compuesta por médico, enfermero y dos técnicos de emergencias sanitarias desde hasta el 19 de octubre. En total, son seis médicos, seis enfermeros y 12 técnicos».

También se ha reforzado el servicio en Puntas de Calnegre con una ambulancia no asistencial como apoyo al 061. En el caso de Puerto de Mazarrón, «se ha dotado de personal médico y de enfermería todas las noches y las 24 horas en festivos». Juan José Pedreño destacó la puesta en marcha este verano del consultorio médico en la zona norte de La Manga, en un espacio ubicado en el Residencial Veneziola y cedido por el Ayuntamiento de San Javier. Abrió sus puertas el 15 de julio y permanecerá operativo durante todo el mes de septiembre, ofreciendo asistencia médica y de enfermería los lunes, martes y jueves en horario de 16.00 a 21.00 horas.

Los refuerzos del verano es completan en Mazarrón con una ambulancia de Soporte Vital Básico de Cruz Roja y otras tres más de Protección Civil en los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares. En la costa hay además ocho servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) permanentes: Águilas, Mazarrón, Cartagena (dos), La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. También están disponibles durante todo el año siete Unidades Móviles de Emergencias (UME): Águilas, Mazarrón, Cartagena (dos), Torre Pacheco, La Manga-Centro y San Javier-San Pedro del Pinatar.

Los principales problemas de este verano se han producido en los servicios de Urgencias de hospitales como el Morales Meseguer, Virgen del Castillo (Yecla) y Hospital del Noroeste. Los profesionales han protagonizado protestas convocadas por el Sindicato Médico por la falta de refuerzos. A principios de agosto apenas se habían cerrado 18 de los 53 contratos ofertados para cubrir los servicios de Urgencias de los hospitales de la Región de Murcia este verano. Esta escasez de médicos también se ha dejado notar en los centros de salud, donde se han producido demoras de más de una semana en las citas en algunos casos.

La polémica del verano ha sido, además, la contratación de médicos sin MIR para hacer frente, precisamente, a esta falta de profesionales. Según el Sindicato Médico se ha contratado a unos 150 facultativos sin la especialidad para cubrir Primaria y Urgencias del 061.

El consejero de Salud aseguró este viernes que se han destinado «alrededor de 35 millones de euros para la reorganización y el refuerzo de la atención a los pacientes» durante el verano. Según los datos de la Consejería, se ha contratado «a más de 6.000 profesionales» de todas las categorías «para la cobertura de las vacaciones y permisos del personal».