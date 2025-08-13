La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pacientes aguardan para ser atendidos en un centro de salud, este verano. Vicente Vicéns / AGM

Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia

El sindicato Cesm asegura que el SMS emplea a 140 facultativos en Primaria que carecen de especialidad. La Consejería alega que se da en «situaciones muy excepcionales», la mayoría en Lorca y Cartagena

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:38

El Servicio Murciano de Salud (SMS) está echando mano de médicos sin MIR para cubrir huecos en consultorios, centros de salud y servicios de ... Urgencias de Atención Primaria este verano. El Sindicato Médico (Cesm) cifra en cerca de 140 los profesionales contratados sin la especialidad homologada. De ellos, unos 50 se encuentran trabajando en el área III (Lorca), donde la Atención Primaria está especialmente tensionada por el déficit de facultativos. También hay un elevado número de médicos sin MIR en el área de Cartagena (unos 35, según los cálculos de Cesm).

