Accesos al centro de salud de El Carmen, este viernes. En muchas de sus consultas se acumulan las demoras estos días. Vicente Vicéns / AGM

La falta de sustitutos dispara las demoras en numerosas consultas de Primaria en la Región de Murcia

Algunos centros acumulan retrasos de más de una semana en las citas de Medicina de Familia, y en algunos casos se han cerrado agendas. Todo esto traslada la demanda a las Urgencias hospitalarias, que afrontan un nuevo verano sin refuerzos suficientes

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Viernes, 8 de agosto 2025

Conseguir cita previa con el médico de familia no es fácil este mes de agosto en algunos centros de salud de la Región de Murcia. ... La situación es muy variable. En algunas consultas del Infante, Floridablanca y barrio del Carmen, en Murcia, no hay huecos libres hasta el martes 19, mientras en Vistabella o San Juan era posible este viernes encontrar citas para la próxima semana. En Cartagena Oeste, algunas consultas han cerrado agendas, de forma que solo se atienden las urgencias. Lo mismo ocurre en Pozo Estrecho. En Cehegín, hay pacientes que no encuentran citas disponibles antes del día 22.

