Santiago Moreno: «Es altamente probable que haya una pandemia de gripe aviar»

El jefe de Enfermedades Infecciosas del Ramón y Cajal, Santiago Moreno (Archena, 1960), participó este viernes en La Arrixaca en unas jornadas científicas celebradas con ... motivo de los 50 años del hospital murciano. El valor de la ciencia ya quedó demostrado en la crisis de la covid, una pandemia que -avisa Santiago Moreno-, puede no ser la última a la que asistamos en nuestras vidas.

- Tras la covid se ha extendido una percepción de riesgo ante nuevas pandemias. ¿Ese riesgo es real?

- Hay un riesgo real. Se dan una serie de factores que van a favorecer que, si nada lo impide, vivamos nuevas pandemias de mayor o menor intensidad.

- ¿Cuáles son esos factores?

- Hay principalmente tres factores. Uno de ellos es la movilidad de población. Hoy estamos hiperconectados: lo que pasa en cualquier parte del mundo, 12 horas después ya ha llegado por avión justo al otro extremo. El segundo factor es el cambio climático y el calentamiento global, que está favoreciendo la proliferación de vectores de enfermedades que ahora son propias del trópico y los climas subtropicales. El aumento de temperaturas favorece la extensión de esos vectores [por ejemplo, mosquitos] y, por tanto, de las enfermedades. Y luego, estamos rompiendo el nicho ecológico de los animales. De esta manera favorecemos que los virus animales, que es de donde parten todas las pandemias, pasen al hombre con facilidad.

- ¿Los brotes de virus de Marburgo en África serían un ejemplo de esa invasión de nichos ecológicos? El origen del último de estos brotes, en Ruanda, estuvo en una mina de estaño poblada por murciélagos. Los primeros afectados fueron los mineros.

- Es un ejemplo, efectivamente. Precisamente, los murciélagos han sido también transmisores de los coronavirus. Pero aparte de estas roturas del nicho ecológico, hay un tráfico de animales. Voy a poner otro ejemplo: un brote de 'monkeypox' [viruela del mono] que se produjo por contacto con perritos de las praderas. [En 2003 se produjo en los Estados Unidos el primer brote de 'monkeypox' fuera de África, vinculado al contacto de personas con perros de las praderas que habían convivido con ratas gambianas y lirones importados desde Ghana. Se produjeron unos 70 casos en humanos]

- En estos momentos los focos están puestos en un nuevo virus de la gripe aviar, el H5N1. Ya se ha confirmado la transmisión entre mamíferos.

- ¿Va a aparecer un nuevo tipo de virus que sea capaz de dar lugar a una pandemia? Puede ocurrir o no, pero parece inevitable. Ya se ha descrito la transmisión de este nuevo virus de la gripe aviar entre animales, y se han detectado casos aislados en humanos. Solo falta que se produzca transmisión entre humanos, y eso es algo que puede ocurrir. La Organización Mundial de la Salud y los centros de vigilancia epidemiológica están muy alerta. No sé si calificarlo de inevitable, pero de altamente probable, sí.

- ¿Estaríamos, en todo caso, mejor preparados para afrontar esta posible pandemia después de la experiencia de la covid?

- Confío en que sí, en que los errores que inevitablemente cometimos, y las soluciones que hemos propuesto, nos sirvan para saber cómo actuar si tenemos que afrontar una nueva pandemia por un virus de transmisión respiratoria.

- ¿Qué hemos aprendido?

- Hemos aprendido que [en la crisis de la covid] nos retrasamos a nivel global en la implantación de medidas para prevenir la transmisión. A nivel internacional no tengo ninguna duda, y a nivel nacional las fronteras se tendrían que haber cerrado probablemente antes, sin tanto miedo a la crisis económica que podía desencadenarse. Pero no se trata de buscar culpables. A nivel local, cometimos errores. Por ejemplo, en los hospitales atendimos a pacientes a los que no podíamos diagnosticar con pruebas PCR, y no se implataban las medidas de aislamiento. Si esto ocurriera hoy, seríamos menos perezosos y menos tímidos a la hora de proporcionar herramientas diagnósticas, y decidiríamos medidas de contención más precozmente.

- ¿Qué impacto pueden tener las políticas de Donald Trump en la prevención global de pandemias?

-Las políticas de Trump van a tener un impacto negativo en cualquier cosa, incluida esta. No sé cómo reaccionaría este hombre si se produjese algo así, y en qué medida podría interferir en las medidas, pero Estados Unidos no jugó un papel muy importante en la marcha de la pandemia de covid a nivel global, y no creo que lo juegue en la próxima. Ellos tuvieron más problemas que otros países, por el tipo de sanidad que tienen.