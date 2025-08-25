La AGA celebra las mil horas de vuelo en el avión de instrucción que pilotará la Princesa Leonor en San Javier El hito alcanzado por el teniente coronel Carellán representa el «éxito» del nuevo sistema de entrenamiento del Ejército del Aire

El Ejército del Aire y del Espacio celebra un nuevo «éxito» en su sistema de formación y adiestramiento de pilotos en la base aérea de San Javier días antes de que se incorpore a ella quien será el próximo curso su alumna más destacada, la Princesa de Asturias. Se trata de las primeras mil horas de vuelo alcanzadas por un aviador español en los nuevos aparatos de formación de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), el Pilatus PC-21, que vuela con el indicativo Eco-27.

El Ejército del Aire y del Espacio informó de que el pasado viernes, día 22, el teniente coronel Gonzalo López García de Carellán alcanzó ese hito a bordo de una PC-21. Fue durante el vuelo del Plan de Adiestramiento Básico previo al nuevo curso. «De esta forma se convierte en el primer piloto del Ejército del Aire y del Espacio en conseguir uno de los objetivos más ambiciosos para un aviador militar», indicó.

Los datos 38 aviones PC-21 tendrá la Academia de San Javier a finales de curso, que iniciará con 29. 75 alumnos del cuarto curso podrán pilotar por primera vez el nuevo avión.

El teniente coronel Carellán, actual jefe del Grupo de Fuerzas Aéreas de la Academia General del Aire y del Espacio, fue uno de los pilotos designados para realizar en noviembre de 2021 el curso de vuelo en E.27 en las instalaciones que la compañía aeronáutica Pilatus tiene en la ciudad suiza de Stans. Desde aquella misión con los nuevos aviones, este oficial ha desarrollado cometidos diversos, como el puesto de jefe de los Grupos de Material y Fuerzas Aéreas en la AGA, que tiene como director al coronel Luis Felipe González Asenjo. También es instructor de vuelo de E.27 agregado al 792 Escuadrón.

Según el Ejército del Aire y del Espacio, la consecución de este hito pone de manifiesto que la implantación del Sistema de Entrenamiento Integrado (ITS) en la AGA «ha sido un éxito». Dicho método está compuesto por el conjunto de cabinas de instrucción, simuladores avanzados y los 29 aviones PC-21 que actualmente tiene la AGA -serán 38 a final de curso- para modernizar la formación de los nuevos pilotos militares utilizando un único sistema tecnológico digitalizado.

Se trata del método que este próximo curso seguirá la Princesa de Asturias, que el próximo lunes día 1 de septiembre se incorporará a la AGA como estudiante de cuarto curso para completar su formación militar. En los anteriores ejercicios, Doña Leonor pasó por la Academia Militar General de Zaragoza y por la Escuela Naval Militar de Marín. La heredera al trono español será adiestrada en el Pilatus PC-21, si sus aptitudes para pilotar son las adecuadas.

Sustituto del C-101

Este avión suizo sustituye definitivamente este curso al mítico Casa 101, cuyas últimas unidades, las de la Patrulla Águila, dejaron en junio definitivamente San Javier con destino a la base aérea de Los Llanos, en Albacete. El PC-21 constituye el 792 Escuadrón, que es la Escuela de Vuelo Básica de la AGA. Su misión es impartir la formación aeronáutica elemental a los alumnos de cuarto curso que han superado con éxito la fase anterior.

El curso básico tiene como finalidad la selección de los alumnos por especialidades fundamentales (caza y ataque, transporte, helicópteros y drones). El curso básico se compone de tres subfases: dominio del avión y vuelo acrobático, vuelo en formación cerrada y dominio del vuelo en condiciones instrumentales.