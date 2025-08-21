La ministra de Defensa supervisa la AGA antes de la incorporación de la Princesa de Asturias el 1 de septiembre Robles conoce las mejoras realizadas en la base de San Javier y se reúne con una representación de alumnos

Gregorio Mármol Jueves, 21 de agosto 2025, 13:51 Comenta Compartir

Todo está preparado en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier, para que el próximo día 1 de septiembre se incorpore a ella la Princesa de Asturias junto a otros 74 alumnos de cuarto curso. Así lo indicó su director, el coronel Luis Felipe González Asenjo, durante la visita que este jueves realizó a sus instalaciones la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada de altos cargos de su departamento y del Ejército del Aire y del Espacio.

El Ministerio realiza en los últimos años obras de mejora en los pabellones de alumnos y en el Grupo de Fuerzas Aéreas de la base de San Javier. También esta a punto de completar su flota de aviones de adiestramiento Pilatus, que sustituyeron a los veteranos C-101 para modernizar y unificar el sistema de formación de los pilotos militares españoles. Tendrá 38 aeronaves de ultima generación al finalizar el ejercicio, en el que se implantará el nuevo máster universitario en Ingeniería Militar Aeroespacial.

Las actividades académicas del curso 2025/2026 comenzaron el pasado lunes con la incorporación de los 83 alumnos de nuevo ingreso, que estos días realizan su fase de adaptación, o campamento, en el acuartelamiento de Los Alcázares. Algunos alumnos de otros cursos también han anticipado su ingreso por diferentes obligaciones y tuvieron este jueves un encuentro con la ministra.

La Princesa de Asturias se incorporará con el resto de alumnos de Cuarto e iniciará con ellos una fase de adiestramiento teórico antes de realizar los primeros vuelos en el avión de formación Pilatus PC-21, siempre acompañada de un instructor.

La capacidad de aprendizaje y destreza para el vuelo marcará el desarrollo del curso para Doña Leonor. Por eso, puntualizó el coronel Asenjo, y como cualquier otro alumno, no hay previsión aún de cuándo comenzará a volar ni si lo hará, más avanzado el ejercicio, en solitario, la llamada 'suelta', como se conoce en el argot aeronáutico militar.

La Princesa de Asturias iniciará cada día, de lunes a viernes, su jornada lectiva a las 6.30 horas, desayunará con sus compañeros a las siete y media hora después iniciará las clases teóricas o las reuniones previas a los vuelos, según la fase del curso. En esa franja previa a la comida, a las tres de la tarde, también tendrá formación en los simuladores de vuelo de última generación de la AGA. Las clases seguirán de cuatro a seis de la tarde, cuando finaliza la jornada lectiva y tendrá horas libres para el estudio o el ocio hasta la retreta, a las diez de la noche.

Entre las novedades previstas en su formación destacan las clases que desde hace tres años se imparten en el Aula del Espacio de la AGA. En ella los futuros oficiales del Ejército del Aire tienen sus primeros contactos con la nueva realidad de la defensa espacial. También participan en un proyecto de construcción de un satélite de pruebas y formación, así como en la programación de misiones relacionadas con ese nuevo dominio.

Doña Leonor tendrá que compatibilizar su formación en la más moderna de las academias militares con la agenda institucional que establezca la Casa de SM el Rey.