Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más», dice el número 1 de su curso

La Princesa de Asturias compartirá con otras tres cadetes una habitación de cuatro camas en el pabellón de la AGA en el que se alojan ... todas las alumnas. En previsión ya está construir un nuevo alojamiento, porque el número de alumnos aumentará en 120 durante los próximos cinco años. Este curso habrá 483, treinta más que el anterior. Y cada vez hay más mujeres. Al primer curso han entrado este año 17, destacó la ministra en su encuentro con una representación de estudiantes, a los que felicitó, animó y pidió «trabajar duro».

«La Princesa va a ser una compañera más. La apoyaremos en todo lo que necesite», dijo a los periodistas el riojano Yoel Cordón Arnedo, alférez alumno de cuarto curso y el más destacado de la 78 promoción de la AGA, en la que ha sido encuadrada la heredera al trono. Reconoció que sus compañeros ya han sido prevenidos ante la novedad que supondrá su presencia en la Academia y se mostró orgulloso de tenerla como compañera. De supervisar que Doña Leonor cumple con sus estudios y el régimen disciplinario se encargará el comandante Carlos Puerta, jefe del Escuadrón de Alumnos.

Ampliar Yoel Cordón Arnedo (centro), alférez alumno de cuarto curso y compañero de la Princesa. José Luis Ros Caval / AGM

La Princesa de Asturias iniciará cada día, de lunes a viernes, su jornada lectiva a las 6.30 horas, desayunará con sus compañeros a las siete, y media hora después iniciará las clases teóricas o las reuniones previas a los vuelos, según la fase del curso en la que se encuentre. En esa franja previa a la comida, que se realiza a las tres de la tarde en el comedor de alumnos, también tendrá formación en los simuladores de vuelo de última generación. Las clases seguirán de cuatro a seis de la tarde, cuando finaliza la jornada lectiva y dispondrá de horas libres para estudiar, hacer deporte o pasear y tomar algo por Santiago de la Ribera hasta la hora de la retreta, las diez de la noche. Los fines de semana podrá pernoctar fuera de la Academia, siempre que permanezca en territorio nacional, como el resto de alumnos de su curso. También son comunes los periodos de vacaciones: el navideño y la Semana Santa.

Entre las novedades académicas previstas en su formación destacan las clases que desde hace tres años se imparten en el Aula del Espacio de la AGA. En ella los futuros oficiales del Ejército del Aire tienen sus primeros contactos con la nueva realidad de la defensa espacial. También participan en un proyecto de construcción de un satélite de pruebas y formación, así como en la programación de misiones relacionadas con ese nuevo dominio, destacó uno de los profesores de esa disciplina, el comandante Antonio López.

Ampliar El comandante López y en primer término, un satélite de pruebas. José Luis Ros Caval / AGM

Agenda institucional

Doña Leonor tendrá que compatibilizar su formación en la más moderna de las academias militares con la agenda institucional que establezca la Casa de SM el Rey. Durante sus estancias en Zaragoza y Pontevedra, fue agasajada por administraciones autonómicas y municipales. La previsión es que también sea invitada a visitar oficialmente la sede del Gobierno regional, la Asamblea Regional de Murcia y los ayuntamientos de las principales ciudades.