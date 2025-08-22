La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Habitación como la que compartirá Doña Leonor con tres compañeras.

Habitación como la que compartirá Doña Leonor con tres compañeras. José Luis Ros Caval / AGM

Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más», dice el número 1 de su curso

Los cadetes del penúltimo año de academia inician su jornada cada día a las 6.30 y la prolongan casi doce horas; tienen clases de defensa espacial

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:30

La Princesa de Asturias compartirá con otras tres cadetes una habitación de cuatro camas en el pabellón de la AGA en el que se alojan ... todas las alumnas. En previsión ya está construir un nuevo alojamiento, porque el número de alumnos aumentará en 120 durante los próximos cinco años. Este curso habrá 483, treinta más que el anterior. Y cada vez hay más mujeres. Al primer curso han entrado este año 17, destacó la ministra en su encuentro con una representación de estudiantes, a los que felicitó, animó y pidió «trabajar duro».

