Técnicos de la Comunidad toman muestras del agua del Mar Menor el 18 de agosto. Antonio GIl / AGM

La salinidad al alza refuerza el Mar Menor frente a posibles lluvias

Registra la segunda mayor marca de los últimos cinco años en el cierre de agosto; Medio Ambiente confía en la capacidad de la laguna para proteger las poblaciones de nacra

Rubén García Bastida

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:36

Tras cerrar unos meses de julio y agosto marcados por el intenso calor y el temor a la evolución de las aguas del Mar Menor ... , la Consejería de Medio Ambiente realiza un balance positivo de la situación del ecosistema, aunque mantiene la prudencia de cara a las próximas semanas por la reducción de los «márgenes de equilibrio del ecosistema» tras los días de mayor insolación del año, sobre todo por la incertidumbre meteorológica. «El frágil equilibrio y la experiencia nos llevan a no bajar la guardia y a mantenernos vigilantes», asegura el director general del Mar Menor, Víctor Serrano, que pese a todo incide en valorar como favorable la situación al inicio de septiembre de la mayor parte de los parámetros recogidos por la red de monitorización de la Comunidad, donde se realizan hasta 70 mediciones diarias a través de ocho boyas científicas, 22 puntos de control y 19 piezómetros y embarcaciones que analizan las aguas junto a la orilla. «Los últimos informes señalan que los parámetros físicos y químicos han recuperado sus valores normales para el verano y se sitúan en la media para el periodo estival», apunta.

