El agua del Mar Menor llegó a los 30 grados durante la ola de calor de julio

El Mar Menor registró en agosto una bajada de temperatura y una estabilización y mejora de los parámetros que miden su estado y los valores ... se acercan ya a los habituales de esta época del año. El último informe, con los datos actualizados al 18 de agosto, confirma la tendencia a la mejora que ya se previó por parte de los expertos tras la intensa ola de calor registrada a principios de julio, un episodio que desestabilizó en parte la evolución de los parámetros, especialmente el de clorofila.

El informe refleja una situación de equilibrio y estabilidad en los parámetros, con un disminución de los grados del mar pero que sigue en valores elevados, así como de niveles de clorofila. En el último registro de mitad de agosto, la temperatura media era de 29,41 grados.

Este descenso ya fue pronosticado por los expertos a raíz de las condiciones meteorológicas registradas en la segunda quincena de julio y las que se han registrado la primera de agosto. Esta tendencia a la bajada de la temperatura media incide también positivamente en los datos de niveles de oxígeno y clorofila; este último sigue cayendo, y registra un descenso superior al 30% y se estabiliza en 1.15 mg/m3.

En cuanto al oxígeno, el nivel se consolida ya por encima incluso de los 6 miligramos por litro, en concreto 6.18 mg/l, a pesar de una ligera caída del 6,7% respecto a los últimos datos.

El informe también refleja mejoras en otros parámetros, como transparencia y salinidad. En el caso de la salinidad, el informe refleja un dato de 44,53 PSU, lo que supone un ascenso del 0,56% y el valor más alto desde julio.

Para la transparencia, el valor medio se sitúa en 3,72 metros, un aumento del 4,2% respecto a los últimos datos; también es el mejor dato en todo este periodo estival.

La turbidez ha aumentado, en parte debido al aumento de los vientos de Levante. Ahora se sitúa en 3,53 FTU frente a las 2,17 FTU de finales de julio y las 1,53 FTU de la siguiente semana, un aumento del 66,5%.