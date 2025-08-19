La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sonda paramétrica. Mediciones, ayer, en la cubeta norte del Mar Menor.

Ver 21 fotos
Sonda paramétrica. Mediciones, ayer, en la cubeta norte del Mar Menor. Antonio Gil / AGM

Así funciona la red de sensores que vigila el Mar Menor las 24 horas

El Imida constata que la temperatura y los niveles de clorofila y oxígeno «se mantienen estables» pese al calor extremo

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 19 de agosto 2025, 00:36

Unas veinte mujeres se introducen en el agua junto al club náutico de Los Alcázares en lo que parece una sesión grupal de gimnasia. Son ... las nueve de la mañana del lunes y el sol todavía no ha comenzado a irradiar con intensidad. Una de ellas, la primera en meter los pies, adelanta a las demás su primera impresión: «Está caliente». La temperatura del agua, que para ella es poco más que una anécdota, es una de las preocupaciones claves de quienes se ocupan de vigilar la salud ambiental del Mar Menor. A pocos metros de allí, dos técnicos del Imida ya suben a una zódiac para salir en una de sus campañas de medición de parámetros para alimentar el sistema de monitorización de la Comunidad.

