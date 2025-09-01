Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos Ingresa en prisión provisional el único detenido por el doble crimen, un hombre que supuestamente estaría de ocupa en la casa donde se han encontrado los cuerpos

Alicia Negre Murcia Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:59

La Guardia Civil ha conseguido ya recuperar dos cadáveres en la vivienda de la urbanización Camposol, en Mazarrón, que comenzó a examinar este viernes en el marco de la investigación que se sigue por la desaparición de los ecuatorianos José Patricio Chango, de 43 años, y su compañero de vivienda y trabajo, Edwin Guillermo Cambal, de 32, según confirmaron fuentes del cuerpo. Los investigadores de Policía Judicial, con el apoyo de especialistas llegados desde Madrid, fueron extrayendo a lo largo del fin de semana restos humanos que, explicaron las fuentes, corresponden a dos cuerpos y que ahora deberán ser sometidos a pruebas de ADN para determinar si efectivamente corresponden a los dos desaparecidos.

La recuperación de estos dos cadáveres, que habrían sido descuartizados y se encontraban en un avanzado estado de descomposición, se logró tras una «compleja labor», tal y como enfatizan fuentes del cuerpo. Los restos habían sido ocultados en una especie de excavación subterránea habilitada en una vivienda de Camposol y cuyo acceso era complicado.

Los agentes ya han detenido a un sospechoso del doble crimen que, confirmaron las fuentes, ingresó en prisión provisional. Se trata de un hombre con el que José Patricio y Edwin Guillermo no mantenían contacto y con el que se habrían cruzado de forma circunstancial. El sospechoso estaba al parecer de ocupa en la vivienda en la que han aparecido los dos cuerpos.