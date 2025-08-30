La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Guardia Civil, ataviados con monos, durante el registro de la vivienda. ANTONIO GIL/ AGM

Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos

Especialistas de la Guardia Civil llegados desde Madrid registran durante horas el interior de la vivienda, en Camposol

Alicia Negre

Alicia Negre

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:21

La Guardia Civil puso patas arriba este viernes una vivienda de la urbanización Camposol, en Mazarrón, en el marco de la investigación que se ... sigue por la desaparición de los ecuatorianos José Patricio Chango, de 43 años, y su compañero de vivienda y trabajo, Edwin Guillermo Cambal, de 32, según confirmaron fuentes del cuerpo. El rastro de ambos se perdió hace más de cuatro meses en ese enclave mazarronero. Hasta la zona se desplazó un grupo de especialistas de la Benemérita llegados desde Madrid que trabajaron durante horas en el escrutinio del domicilio y el rescate de unos posibles restos humanos. Al cierre de esta edición no se disponía aún de información sobre si la búsqueda obtuvo resultado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan retraso del desarrollo cerebral en niños expuestos al covid durante el embarazo
  2. 2 Detenido en Francia un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  3. 3

    Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026
  4. 4 Adif da el último empujón a la estación de Murcia y al soterramiento
  5. 5 Reabren el túnel de Ronda Norte en Murcia tras cerrarlo por la inundación de un carril
  6. 6

    El consejero Pedreño confirma la contaminación cruzada como origen de la salmonelosis en el Cavanna de La Manga
  7. 7 Desmantelado un narcopiso de gran actividad en Murcia
  8. 8

    Así se preparan los bomberos forestales de la Región de Murcia para los incendios: más de 250 al pie del cañón todo el año
  9. 9 Detenido tras robar y lanzar un perro a un menor en Cieza
  10. 10 Vuelta al cole en la Región de Murcia con 29.000 docentes y las aulas llenas pese a la caída de la natalidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos

Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos