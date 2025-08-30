Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos

La Guardia Civil puso patas arriba este viernes una vivienda de la urbanización Camposol, en Mazarrón, en el marco de la investigación que se ... sigue por la desaparición de los ecuatorianos José Patricio Chango, de 43 años, y su compañero de vivienda y trabajo, Edwin Guillermo Cambal, de 32, según confirmaron fuentes del cuerpo. El rastro de ambos se perdió hace más de cuatro meses en ese enclave mazarronero. Hasta la zona se desplazó un grupo de especialistas de la Benemérita llegados desde Madrid que trabajaron durante horas en el escrutinio del domicilio y el rescate de unos posibles restos humanos. Al cierre de esta edición no se disponía aún de información sobre si la búsqueda obtuvo resultado.

El desembarco de los agentes en una de las plantas bajas desperdigadas por esta macrourbanización habitada principalmente por jubilados británicos pasó bastante desapercibido, salvo para los vecinos de los domicilios más cercanos. Según explicaron las fuentes, los investigadores de la Policía Judicial ya habían registrado este domicilio en los últimos días y, al detectar unos posibles restos humanos, activaron a los especialistas que, llegados desde Madrid, se unieron este viernes a las tareas realizadas en la zona.

El enclave donde el Instituto Armado realizó esta actuación se encuentra muy cerca de la zona donde se perdió el rastro hace cuatro meses de los dos ecuatorianos, que compartían vivienda en esta urbanización, donde se ganaban la vida en la limpieza de piscinas. La familia de ambos, representada por el abogado Eloy Ferrández, lleva meses batallando para que su búsqueda no caiga en el olvido.

La familia de José Patricio le perdió la pista el pasado 16 de abril. Al tratar de comunicarse con él y no recibir respuesta, sus allegados inicialmente no se alarmaron, creyendo que podría deberse al periodo festivo de Semana Santa. Sin embargo, la preocupación creció cuando, al comenzar la siguiente semana, seguían sin noticias. Fue entonces cuando decidieron presentar una denuncia ante la Guardia Civil.

Poco después, el coche de uno de los desaparecidos fue grabado por las cámaras de seguridad de una gasolinera de Fuente Álamo, aunque, según el relato del familiar, iba conducido por tres desconocidos. La familia, que llegó a solicitar apoyo al consulado de Ecuador, realizó batidas por Camposol y por la urbanización Country Club, concretamente en el punto donde se perdió la señal de los móviles de los desaparecidos en la madrugada del día 16.

No es la primera vez este año que un grupo de especialistas de la Guardia Civil se desplaza a la Región. El pasado mayo los cuerpos de los africanos Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly fueron recuperados en un depósito de aceite usado en una nave de Librilla. La complejidad de la tarea de rescate obligó también al desplazamiento de una unidad especializada desde la capital.