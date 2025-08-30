Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos Las muestras se encontraron en un zulo y se analizarán para comprobar si son de los dos vecinos de Camposol; hay al menos un detenido por el caso

La Guardia Civil ha hallado restos que podrían ser humanos en la vivienda de la urbanización Camposol, en Mazarrón, que comenzó a examinar este viernes en el marco de la investigación que se sigue por la desaparición de los ecuatorianos José Patricio Chango, de 43 años, y su compañero de vivienda y trabajo, Edwin Guillermo Cambal, de 32, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

Los investigadores realizarán ahora labores de identificación para esclarecer si los restos pertenecen a los ecuatorianos. Las pruebas de ADN será determinante para aclarar si los restos pertenecen a estos dos hombres, que compartían vivienda en esta urbanización, donde se ganaban la vida en la limpieza de piscinas. La familia de ambos, representada por el abogado Eloy Ferrández, llevaba meses batallando para que su búsqueda no cayese en el olvido.

Las mismas fuentes avanzaron que los agentes ya han detenido, al menos, a una persona. Se trata de un hombre con el que José Patricio y Edwin Guillermo no mantenían contacto y con el que se habrían cruzado de forma circunstancial.

La familia de José Patricio le perdió la pista el pasado 16 de abril. Al tratar de comunicarse con él y no recibir respuesta, sus allegados inicialmente no se alarmaron, creyendo que podría deberse al periodo festivo de Semana Santa. Sin embargo, la preocupación creció cuando, al comenzar la siguiente semana, seguían sin noticias. Fue entonces cuando decidieron presentar una denuncia ante la Guardia Civil.

Poco después, el coche de uno de los desaparecidos fue grabado por las cámaras de seguridad de una gasolinera de Fuente Álamo, aunque, según el relato del familiar, iba conducido por tres desconocidos. La familia, que llegó a solicitar apoyo al consulado de Ecuador, realizó batidas por Camposol y por la urbanización Country Club, concretamente en el punto donde se perdió la señal de los móviles de los desaparecidos en la madrugada del día 16.

Tal y como los propios familiares desvelaron, las cámaras de seguridad de la gasolinera de Camposol captaron a los dos ecuatorianos a las 19.30 horas del 16 de abril. En las imágenes se aprecia como ambos dejan las herramientas en un trastero en la parte trasera de la estación de servicio. Luego los dos se suben al coche de José Patricio y se les pierde la pista.

