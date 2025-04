La asignatura pendiente de la radioterapia para los pacientes del Morales Meseguer

La atención al cáncer está centralizada en la Región de Murcia en torno a tres grandes hospitales: La Arrixaca, Santa Lucía y Morales Meseguer. Los ... dos primeros centros disponen de servicio de Oncología radioterápica. El último de ellos, no. Pese a cubrir una población de medio millón de habitantes distribuidos en tres áreas de salud -la VI, la VII y la IX- el Morales Meseguer sigue sin poder ofrecer tratamientos de radioterapia a sus pacientes, lo que obliga a derivarlos mayoritariamente a la privada. Durante los últimos 15 años, al frente del servicio de Oncología del Morales Meseguer ha estado Francisco Ayala. El mes pasado, antes de cesar en su puesto para marcharse al Gregorio Marañón, dejaba este mensaje en una entrevista en LA VERDAD: «El principal problema que tenemos es la radioterapia. Está concertada, y eso genera problemas, por buenos que sean los profesionales y el aparataje».

Ayala se ha ido con la espina clavada de no ver resuelta esta asignatura pendiente. Todos los planes para ponerle solución han quedado en el cajón. Hace ya dos décadas se planteó la construcción de un nuevo centro de especialidades en la zona norte de Murcia que permitiría dotar de más servicios al Morales Meseguer. El proyecto fue reconvertido en un centro de alta resolución en tiempos del consejero Manuel Villegas. En las instalaciones habría espacio para dos aceleradores lineales. En 2018 se anunció incluso la adquisición de estos equipos, gracias a las donaciones de la Fundación Amancio Ortega.

Pero, a día de hoy, ni hay centro de alta resolución ni equipos de radioterapia en el Morales Meseguer. El hospital estrenó en 2020 un pabellón oncohematológico que supuso una mejora sustancial para pacientes y profesionales, con consultas más espaciosas y un área para los tratamientos de quimioterapia. Pero la radioterapia, que requiere de instalaciones muy específicas, con búnkeres para albergar los aceleradores lineales, continuó derivándose.

El Plan Inveat

Tras la pandemia, llegó una nueva oportunidad. El Ministerio de Sanidad puso en marcha el Plan Inveat, con fondos europeos destinados a la inversión en alta tecnología. Esto permitió dotar con dos nuevos aceleradores lineales a La Arrixaca, que pasó a contar con hasta cinco equipos. En principio, este refuerzo debía permitir la derivación a este hospital de la mayoría de los pacientes de las áreas del Morales Meseguer y Reina Sofía que requiriesen radioterapia.

Pero no ha sido así. A día de hoy no hay ni oncólogos radioterápicos ni técnicos en radioterapia suficientes en La Arrixaca para usar a pleno rendimiento los cinco aceleradores. «En estos momentos se utilizan tres en horario de mañana y otros tres en horario de tarde», explican profesionales del servicio. La Asamblea Regional aprobó la semana pasada, a iniciativa del PSOE, una moción en la que se insta al Servicio Murciano de Salud (SMS) a contratar al personal necesario para poner en marcha los cinco equipos. La Consejería achaca la situación al déficit de médicos y asegura que no ha encontrado oncólogos radioterápicos disponibles en bolsa. La diputada socialista Marisol Sánchez Jódar niega que las bolsas estén a cero, y acusa a Salud de mantener las derivaciones para favorecer a la privada.

Mientras algunos profesionales consultados en La Arrixaca advierten de que hay dificultades para cubrir bajas, otros denuncian que el SMS ha dejado marchar a oncólogos radioterápicos que terminaron el periodo MIR sin recibir una oferta atractiva en los hospitales públicos de la Región.

Salud lo achaca a la pandemia

La Consejería de Salud achaca a la pandemia el retraso en el proyecto de un centro de alta resolución para la zona norte de Murcia, y asegura que «los pacientes del área VI que precisan radioterapia se tratan actualmente en La Arrixaca». Sin embargo, los profesionales consultados por LA VERDAD aclaran que a día de hoy solo se está derivando a La Arrixaca a los pacientes más complejos, como los afectados por cáncer de cabeza o cuello. El resto siguen siendo atendidos en el centro privado IMED. El objetivo es ir aumentado las derivaciones a La Arrixaca paulatinamente, pero para ello será imprescindible que se refuerce la plantilla. Ofrecer la radioterapia en el hospital público supondría suministrar «un mejor tratamiento», reducir las esperas «y mucho ahorro», destacan los profesionales.