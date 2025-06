Las quejas y plantes por el calor sofocante se intensifican en colegios e institutos de la Región de Murcia

A las diez de la mañana, el termómetro del aula de quinto de Primaria del colegio Francisco Giner de los Ríos, en el barrio ... murciano de Santiago el Mayor, ha rebasado ya los 32 grados. No hay ventilador, agua fresca ni ventana abierta que desahogue el sofoco en el aula, poblada por más de una veintena de escolares en pleno bullicio. El sofocante calor que se respira en las aulas de colegios e institutos de la Región ha enervado a las familias y docentes, que no aprecian avances en la climatización de los centros.

Los plantes se han sucedido en los últimos días en centros educativos de distintos municipios por acuerdo de padres y docentes. Cuando el termómetro rebasa los 31-32 grados, los centros envían avisos a los padres para que acudan a recoger a sus hijos. Así ha ocurrido las dos últimas jornadas en el colegio Infanta Leonor de Puerto de Mazarrón; en el Luis Costa, del barrio de La Flota, en Murcia; en el IES El Bohío de Cartagena; y los colegios Pintor Pérez Abadía y Ciudad de Murcia, entre otros.

EL TOPE 27º Según la legislación vigente en materia de salud y seguridad laboral, los espacios de trabajo, como son las aulas en las que se desempeña la docencia, «deben estar a temperaturas comprendidas entre los 17 ºC y los 27ºC.» Si la temperatura es superior a 27 ºC, «existe un riesgo de estrés térmico».

En el IES Valle de Leiva, en Alhama de Murcia, llevan más de una semana sin poder completar la jornada lectiva. El pasado martes, los estudiantes del centro «solo pudieron acudir a la primera hora de clases. Luego, la actividad lectiva quedó suspendida por las altas temperaturas que se registraban en el centro. A las diez de la mañana, en varias aulas de la segunda planta se han superado los 30 grados», aseguran desde el instituto. Con la suspensión de este miércoles, ya se han celebrado nueve plantes desde el pasado 29 de mayo, cuando se adoptó la medida por primera vez.

Ampliar Ventilador y ventanas abiertas. Imagen de una de las aulas del colegio Luis Costa, en el barrio murciano de La Flota. Nacho García

El instituto, de reciente construcción, lleva meses reclamando un sistema de refrigeración «adecuado en un centro educativo». En el colegio Infanta Leonor de Mazarrón los padres han recibido varios días en su teléfono móvil el siguiente mensaje: «Estimadas familias. Les comunicamos que la temperatura de las clases supera los 30º. La legislación vigente aconseja que no se puede dar clase, por suponer un riesgo para la salud, cuando supere los 27º. Si lo estiman oportuno pueden venir al colegio a recoger a sus hijos».

La Federación de Enseñanza de CC OO interpone otra denuncia ante la Inspección de Trabajo

En el colegio Luis Costa, en el barrio murciano de La Flota, reivindican la adecuada climatización del edificio. El martes también avisaron a las familias de que en algunas aulas se superaban los 33 grados, y les sugirieron que recogieran a sus hijos. «Es una cuestión de salud laboral. Los escolares que se quedan están atendidos, pero así no se pueden dar clases», denuncia el director, Emilio Ivars.

Críticas a la Consejería

Ampliar Una de las clases del IES La Basílica de Algezares, donde se turnan tres 'pingüinos' para todas las aulas. Nacho García

La posibilidad de alterar el horario de los centros, que también se llevó a cabo el martes en el colegio Luis Costa de La Flota, en Murcia, por el intenso calor, está contemplada en las propias instrucciones de la Consejería de Educación. Sin embargo, tanto los directivos de los centros como las familias la ven una medida injusta que promueve la desigualdad. «Muchas familias trabajadoras no pueden dejar su puesto de trabajo e ir a recoger los escolares. No pueden dejar la responsabilidad en los equipos de dirección, es responsabilidad de la Consejería de Educación», denuncia la presidenta de la Asociación de Directores de Colegios de Primaria, Olga Catasús.

El IES Valle de Leiva de Alhama lleva ya nueve días con paros durante la jornada lectiva por las altas temperaturas

También desde la FAPA entienden que el problema de la falta de climatización en los centros educativos no puede dejarse en manos de los directores de los colegios ni de las familias. «Llevamos muchos años acusando esta situación, y Educación debe aplicar soluciones integrales», reivindica la presidenta de las asociaciones de padres de alumnos, Marisa Maldonado.

Ampliar Una profesora del colegio Antonio Díaz, en la pedanía murciana de San José de la Montaña, activa el ventilador. Nacho García.

Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO) reclaman «por enésima vez, un adecuado plan de infraestructuras, en el que entre otras muchas necesidades se palien y se atajen los efectos del calor en los centros educativos, que deben ser refugios climáticos. No es de recibo que estemos midiendo temperaturas de más de 30 grados dentro de las aulas de nuestros centros públicos con las plantillas y menores dentro», denuncia el sindicato, que el pasado martes interpuso otra denuncia ante la Inspección de Trabajo por salud laboral después de comprobar que en el colegio Los Álamos, en Murcia, se superaban los 30 grados, «lo que supone un disconfort térmico acusado».

Con todo, en el sindicato CC OO consideran que instalar un 'split' de aire acondicionado en cada aula «no es solución ni es sostenible». De hecho, son muchos los colegios e institutos con instalaciones eléctricas antiguas que no soportan la demanda de los aires acondicionados. Aunque en municipios como el de Murcia el Ayuntamiento no plantea obstáculos a las asociaciones de padres que comprar los aparatos y los instalan, otros consistorios, como el de Cartagena, exigen condiciones de eficiencia que encarecen la instalación y la hacen inasumible para el presupuesto de las familias. En algunos colegios organizan turnos para encender los aparatos de aire de manera que no coincidan.

Educación dice que ya ha ejecutado el 50% del plan de eficiencia energética

La Consejería de Educación defiende que el Plan de Eficiencia Energética y Reconversión Bioclimática 2020-2027 que lleva años desplegándose en colegios e institutos de la Región incluye un total de 166 actuaciones en centros de 38 municipios de la Región, con un presupuesto de 27 millones. Los planes para este año pasan por completar el cambio de cubiertas e instalación de placas solares en 15 centros educativos, con una inversión de 5,5 millones de euros.

El pasado verano, defiende Educación, se realizaron actuaciones en 24 centros educativos. «En la actualidad, con las nuevas obras previstas para este 2025, se habrá ejecutado más del 50% del plan».

Los centros con las obras ya licitadas para ejecutarse este verano son el IES San Juan de la Cruz (Caravaca), el colegio San Roque (Ceuti), el Santiago Apóstol de Miranda (Cartagena), Nuestra Señora del Rosario (Alhama), San Félix (Cartagena), Villaespesa (Lorca), Gabriela Mistral, Jesús García Candel (Ricote), Santiago Apóstol (La Unión), Luis Vives (El Albujón) y San Cristóbal (Cartagena).

La Consejería de Educación prevé que se realicen obras en tres centros educativos más, que debido a su dimensión se pueden llevar a cabo en su mayor parte durante el periodo no lectivo de Navidad. Se trata de los colegios El Romeral (Molina Segura), El Garbanzal (La Unión) y Jerónimo Belda (Cieza), con una inversión prevista de 400.000 euros.

El objetivo del plan es sustituir cubiertas y la instalación de placas solares fotovoltaicas para consumo propio. «Esta iniciativa ayuda a reducir hasta en 8 grados la temperatura en el interior de los centros educativos, mejora el aislamiento, ahorra un 30% en la factura eléctrica e incrementa el confort para alumnos y docentes. Debido a la envergadura de las obras, y a la dificultad técnica por la necesidad de permisos especiales, se realizan en verano, e incluso en algunos centros se hace necesario ejecutarlas en dos años». A lo anterior se suma la rehabilitación de centros educativos dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), cofinanciado con fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.