Arrecian las quejas por el calor en las aulas de la Región de Murcia, con clases suspendidas y plantes en institutos

Las altas temperaturas han empezado a tensionar el ambiente en las aulas de colegios e institutos de la Región en plenos exámenes de final de ... curso en muchos casos. La llegada del calor, asfixiante en los centros educativos con más carencias para hacerle frente, dio lugar este viernes a las primeras protestas por la situación. En el IES Valle de Leiva, en Alhama de Murcia, el centro educativo decidió suspender las clases, como ya hizo el jueves. En el centro de Secundaria de Cartagena El Bohío, cortaron las clases después del recreo, sobre las once y media y se quedaron en el patio. En el colegio Santiago y Zaraiche de Murcia tuvieron que correr para reparar el sistema eléctrico, anticuado como en muchos centros de la Región, para poder activar los sistemas de climatización. Docentes y sindicatos volvieron a reiterar sus quejas por el calor «asfixiante» en colegios e IES.

El instituto Valle de Leiva suspendió las clases a mitad de la jornada el jueves y todo el día este viernes después de meses de reivindicaciones de la comunidad educativa, que exigía una solución ante la llegada del calor, «y ante las que la Consejería de Educación ha hecho caso omiso». El nuevo edificio del centro, a pesar de haber sido inaugurado hace solo hace dos cursos, «no cuenta con sistemas de climatización ni con el aislamiento adecuado. Esto provoca que se superen las temperaturas adecuadas para el desempeño de las tareas educativas, especialmente si tenemos en cuenta que se tratan de espacios densamente poblados», denuncia el sindicato Sterm.

El IES Valle de Leyva, de Alhama, lleva dos días sin actividad docente: «A mediodía es un infierno»

Los más de 500 alumnos y profesores del IES Valle de Leiva suspendieron la actividad el jueves a las once, cuando se superaron los 27 grados en las aulas, «temperatura que es el umbral máximo recomendado por la Consejería para garantizar la seguridad del alumnado», defendió el concejal de Cultura, Antonio García, quien aseguró que a las dos del mediodía la temperatura rondaba en treinta grados centígrados.

El director del centro, Roberto García, tomó la decisión de suspender activando el protocolo de altas temperaturas, y manifestó su inquietud por las consecuencias en el rendimiento académico de los alumnos. «A la hora del recreo el calor se hace insoportable, especialmente en el pasillo B, que se convierte en un auténtico infierno», denunció el representante de los estudiantes en el Consejo Escolar, Adrián Mellado. García se lamentó por no tener respuesta de la Dirección General de Centros Educativos para mantener una reunión con la finalidad de no llegar a fin de curso sin medidas de refrigeración. «Hemos invertido algo más de tres mil euros en instalar vinilos en las ventanas de la zona más calurosa».

En el instituto El Bohío de Cartagena, las clases se suspendieron este viernes a las once y media, justo después del recreo, y los estudiantes se quedaron en el porche de las instalaciones. Además, en el colegio Santiago y Zaraiche de Murcia la instalación eléctrica se averió porque es antigua y no soporta la carga de tener varios aparatos de aire encendidos a la vez. Aunque las distintas clases tienen un horario para no coincidir, el sistema se averió hace semanas. Ante la «falta de respuesta» del Ayuntamiento de Murcia, los padres de alumnos se han hecho cargo de la reparación.

En el IES El Bohío de Cartagena interrumpieron las clases después del recreo porque las aulas «son una caldera»

Los sindicatos de enseñanza volvieron a denunciar este viernes «el grave problema que el exceso de calor ocasiona en las aulas. La legislación fija en 27 grados la temperatura máxima en las aulas; es urgente dotar a los centros de climatización y renovar las instalaciones eléctricas», reivindicó el sindicato Anpe.

La presidenta de la Asociación de Directores de Enseñanza Secundaria, Isabel Saturno, reclamó la instalación de sistemas de climatización que permitan seguir con las clases en junio, y la representante de los directivos de colegios de Primaria, Olga Catasús, demandó sombras en los patios. La Consejería de Educación, por su parte, recordó que los centros tienen potestad para organizar su horario como consideren por el calor, y remarcó que «desde hace años se trabaja en distintas acciones con el fin de mitigar el efecto del calor en los centros educativos, siempre teniendo en cuenta la eficiencia energética y la sostenibilidad bioclimática.