Profesores para siempre

Más de un centenar de mayores asiste a los talleres de lectura de la asociación Acdomur, de docentes jubilados

Domingo, 2 junio 2019

Con un 'libro gordo de Petete' bajo el brazo, Ana Morenilla se sienta en una de las peceras del Casino de Murcia y empieza a relatar con todo el cuerpo, pequeñito y vivaracho, como activado por algún automatismo de motivación inexplicable, cómo surgió, hace ahora 19 años, la Asociación Cultural de Docentes de Murcia (Acdomur). Y como todas las iniciativas que triunfan en el mundo, también esta nació en un bar. «Yo soy muy inquieta, no sé estar parada. Nos acabábamos de jubilar y un día nos reunimos para tomar algo», dice refiriéndose a sí misma y a un par de amigas maestras de escuela, «y pensamos que algo teníamos que hacer para seguir en activo».

Crearon una asociación y comenzaron a dar clases de español a alumnos inmigrantes de secundaria, «pero aquello no duró mucho, porque se cansaban y dejaban de ir. Entonces pensamos que había mucha gente mayor, de nuestra edad, que no había tenido la misma suerte que nosotros, que no había podido estudiar».

El próximo 18 de junio y con motivo del final del curso, realizarán una 'performance' literaria en el Archivo Regional. Este lunes organizan un concierto de entrada gratuita del Ensemble de Acordeones Ama, a las 19.30 horas, en el Casino de Murcia

Así iniciaron los talleres de lectura para mayores, que aglutinan en sus sesiones semanales a más de un centenar de ancianos, sobre todo mujeres, repartidos por doce centros de la ciudad. «Los primeros fueron el de La Flota y el de Vistalegre», dice con orgullo. Por eso en ellos el nivel de los lectores es más alto, «pero en otros, como en el de La Paz, por ejemplo, tuvimos que empezar de cero, enseñándoles a leer palabras», recuerda Morenilla.

Cada grupo, de entre ocho y veinte lectores, devora unos seis libros al año que les presta la Biblioteca Regional. Como fin de curso, el próximo 18 de junio, todos los participantes harán una 'performance' literaria en el Archivo Regional, con lecturas individuales de fragmentos desde el Siglo de Oro hasta la actualidad. A sus ochenta y pico, esta exprofesora de Química sigue desde el primer día como presidenta de la Acdomur y estará activa «hasta que el cuerpo aguante», aunque reconoce que «lo que nos hace falta son más voluntarios, profesores o maestros o de otras profesiones, que sigan con nuestra labor en los talleres de lectura cuando ya nosotros no podamos, porque esto es mucho, son muchas cosas...»

Entonces abre el libro y va pasando páginas. Ahí está reflejado, tamaño tesis doctoral, todo lo que hizo Acdomur durante último año, con fotos, notas, fechas y todo lujo de detalles. «Como este tengo en mi casa dieciocho tomos. Son las memorias de la asociación. Mira, estos son los carteles de todas las actividades que hacemos en el Casino». Una cada quince días: conferencias sobre literatura, sobre química, sobre matemáticas, conciertos, «hasta una charla hicimos sobre el chocolate, ¡y no veas lo que aprendimos!», ríe.

Cultura para todos

Ella y los catorce voluntarios que forman parte de la asociación saben que la cultura abre muchas puertas, «por eso debe ser para todos, y por eso todas las actividades que hacemos son de entrada gratuita. Y mira», dice mientras señala varias de las imágenes de su 'libro de Petete', «siempre que hacemos algo, llenamos la sala». La próxima actividad es un concierto del Ensemble de acordeones Ama, este lunes 3 de junio, a las 19.30 horas en el Casino de Murcia.

Ana muestra con orgullo, página por página, los quehaceres de esta asociación en la que antiguos maestros y profesores siguen activos y al servicio de los demás. «Pero para mí sería imposible hacer esta memoria sin la ayuda de Paquita Moreno, la vicepresidenta. Ella va tomando notas de todas las conferencias, y también la tesorera, Pepita Hernández». Entonces se pone a nombrar a las principales implicadas en Acdomur, a esas sin las que la asociación no funcionaría: Pepa Sánchez-Rojas y sus actividades de música, «aunque ella estudió Química como yo, pero es muy aficionada»; María Luisa Lucas, que es catedrática de Literatura pero enseña a leer en el centro de mayores de La Paz; María Dolores Fernández Polo, otra catedrática de Literatura que da los talleres de La Flota; Cecilia Esteban, profesora de Arte «sin la que yo no sería a día de hoy lo que soy, a ella y su familia les debo todo»; Ángela Sánchez Lafuente, otra catedrática de Lenguas Clásicas y responsable de las lecturas en San Miguel... La lista es muy larga.

Además de los talleres de lectura y de las conferencias, en Acdomur también «hacemos dos viajes al año, uno en España y otro al extranjero». Este verano se van a Lyon (Francia). Lo importante es no parar, a mayor o menor ritmo, pero no parar.