La Princesa Leonor, ante su curso más exigente en San Javier

Será su curso militar más exigente. La Princesa Leonor inicia mañana en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San ... Javier un paso crucial para su preparación como futura jefa de Estado y capitana general de las Fuerzas Armadas. Si en la Academia General Militar de Zaragoza tuvo que realizar marchas, recorridos topográficos y ejercicios de tiro con fusil, e incluso atravesar a nado una piscina con uniforme, y en su formación en la Armada siguió un riguroso programa de instrucción naval, incluida una travesía en el buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', junto al Mar Menor tendrá que asumir los desafíos físicos y técnicos de un aviador.

En la escuela de pilotos de Santiago de la Ribera se convertirá en la alférez Borbón de la 78 promoción de la AGA, en un año que marcará el cierre de su formación militar. La dirección de la base militar insiste en que «no habrá trato especial». La Princesa se incorpora directamente al cuarto curso y recibirá una versión concentrada de conocimientos que le permita llevar a cabo la 'suelta' en el avión de entrenamiento Pilatus. Antes de sentarse a los mandos del PC-21, la heredera deberá completar 50 horas en los simuladores de vuelo, que ofrecen visión de 180 grados y escenarios de emergencia. En el aprendizaje en máquina, la dificultad va en incremento, e incluso los profesores sitúan a los alumnos en escenarios complejos para instruirlos con garantías de seguridad en cualquier circunstancia. Cuando el instructor lo autorice, la alumna Leonor vestirá el mono verde, el casco, el chaleco y el zahón anti fuerzas G.

Ampliar Simulador avanzado de vuelo de los PC-21. Ros Caval / AGM

La vida en la escuela será la misma para la Princesa que para el resto de futuros oficiales. Una rutina que empieza con la diana a las 6.30 de la mañana, las clases hasta las 18 horas y, para el resto del día, estudio, paseo y silencio a partir de las 22 horas.

Más alumnos, más tecnología

El curso 2025/2026 empieza con 483 cadetes, un 9,3% más que el año anterior. Del total, cursan estudios en la AGA 74 mujeres, lo que representa aún el desequilibrado porcentaje del 18,1% del alumnado. Para la instrucción de vuelo, el profesorado contará este año con 38 aeronaves de la marca suiza Pilatus, que sustituyen al veterano C-101, jubilado definitivamente el pasado junio, tras 40 años de servicio. Este curso especial coincide con el nuevo Máster en Ingeniería Militar Aeroespacial, que incluye formación de drones, satélites y ciberdefensa, que también recibirá la Princesa.

Interior del comedor de la AGA Y la Princesa Leonor y el Rey, el pasado junio, en la Escuela Naval. R.C. / AGM | EFE

Leonor sigue la senda de su padre y de su abuelo, quienes pasaron por San Javier para recoger el Despacho de oficiales del Ejército del Aire. En 1988, Felipe VI realizó su particular 'suelta' con el C-101, convirtiéndose en el primer heredero a la Corona en pilotar un reactor militar en solitario. Esa experiencia no pudo vivirla su abuelo, ya que Franco lo prohibió en 1958, así que tuvo que vivir su primer vuelo como acompañante de su instructor. Juan Carlos I sí autorizó la 'suelta' de su hijo tres décadas después.

La heredera encontrará una escuela de pilotos más moderna y tecnológica, con instrucción en operaciones especiales y mando táctico. A pesar de que los valores militares ya no le son ajenos, tras su paso por Zaragoza y Marín, en San Javier tendrá que asimilar los principios del Ejército del Aire, que incluyen la disciplina y el liderazgo. Por primera vez, un miembro de la Casa Real recibirá formación en operaciones de seguridad en el espacio.