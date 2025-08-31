La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un piloto, en uno de los simuladores de vuelo que utilizará la Princesa de Asturias para su adiestramiento. ROS CAVAL / AGM

La Princesa Leonor, ante su curso más exigente en San Javier

La heredera al trono se incorpora este lunes a la AGA: «Será una alumna más», afirma el coronel director de la academia de Santiago de la Ribera

Alexia Salas

San Javier

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:25

Será su curso militar más exigente. La Princesa Leonor inicia mañana en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San ... Javier un paso crucial para su preparación como futura jefa de Estado y capitana general de las Fuerzas Armadas. Si en la Academia General Militar de Zaragoza tuvo que realizar marchas, recorridos topográficos y ejercicios de tiro con fusil, e incluso atravesar a nado una piscina con uniforme, y en su formación en la Armada siguió un riguroso programa de instrucción naval, incluida una travesía en el buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', junto al Mar Menor tendrá que asumir los desafíos físicos y técnicos de un aviador.

