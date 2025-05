El primer MIR en elegir la Región de Murcia: «Cardiología en La Arrixaca es un servicio puntero y de referencia»

Silvestre Paredes quedó en el puesto 51 de los más de 15.000 aspirantes que se presentaron al examen MIR en España en la última ... convocatoria. Es una posición privilegiada que le abría las puertas de cualquier especialidad en prácticamente cualquier gran hospital para formarse como médico interno residente. Pocos minutos después de que, el pasado lunes, diese comienzo el proceso de asignación de plazas en el Ministerio de Sanidad, Silvestre ya había sellado su destino: el servicio de Cardiología de La Arrixaca.

«Tenía muy claro que mi proyecto de vida pasaba por quedarme en Murcia, que es mi ciudad. Sobre la especialidad tenía más dudas, pero finalmente he optado por Cardiología porque siempre me ha gustado el estudio del corazón y su traslado a la práctica clínica. Tiene un gran impacto en la salud pública y en la salud individual», explica este graduado por la Universidad de Murcia. La Arrixaca es «un hospital de referencia, y su servicio de Cardiología es puntero; lo tiene todo y sus profesionales me recibieron muy bien cuando roté allí durante la carrera», cuenta.

Silvestre Paredes fue el lunes el primer MIR en elegir la Región de Murcia para su periodo de formación sanitaria especializada. Poco después lo hizo Marina Ruiz, su novia, que quedó en el puesto 491 en el examen MIR -una posición igualmente envidiable- y que ha optado por Oftalmología, también en La Arrixaca. «Cuando hice las prácticas en esta especialidad durante la carrera me encantó el quirófano. También las consultas, que son muy resolutivas», explica.

Tanto las cinco plazas de Cardiología como las seis de Oftalmología que ofrecía este año el Servicio Murciano de Salud volaron en los dos primeros días del proceso de asignación de destinos. También las cuatro plazas de Dermatología quedaron ocupadas en tiempo récord, como ya ha pasado en anteriores convocatorias.

Domingo Pascual destaca la capacidad de atracción del servicio de Cardiología de La Arrixaca, que dirige. «Se trata de una especialidad que ofrece muchas posibilidades, y en nuestro hospital el servicio está muy consolidado y cubre todas las áreas», subraya. La Arrixaca despunta en Hemodinámica, la Unidad de Arritmias, las cardiopatías congénitas o los trasplantes.

El balance de los primeros días del proceso de asignación de plazas también ofrece algunos claroscuros. Solo dos de los cien MIR con mejor nota han optado por la sanidad regional. Entre las 500 mejores calificaciones, 15 han escogido la Región. «Hay que tener en cuenta los resultados que obtienen los graduados de Murcia en el examen, porque eso suele trasladarse a la elección de plaza», matiza Domingo Pascual. No obstante, llama la atención que un servicio tan puntero como Cirugía General de La Arrixaca, que es una referencia en ámbitos como los trasplantes, la cirugía hepática o la cirugía biliar, no hubiese sido elegido todavía por ningún MIR a primera hora de la tarde de ayer, y que en toda la especialidad solo hubiese dos plazas ocupadas en la Región (una en el Morales Meseguer y otra en el Reina Sofía).

«Está claro que hay un cambio en las nuevas generaciones. Para ellos, resultan más atractivas especialidades como Dermatología que otras en las que hay que hacer muchas guardias, lo que complica la conciliación», reflexiona Domingo Pascual. Tampoco puede obviarse el auténtico 'boom' que está experimentando el sector privado en especialidades como Dermatología o Cirugía Plástica.

Dermatología vuela mientras las 100 plazas de Medicina de Familia siguen vacantes

Mientras las plazas de Dermatología, Cirugía Plástica y Cardiología se agotaron en los dos primeros días en la Región, los 100 puestos ofertados por el Servicio Murciano de Salud para la formación MIR en Medicina de Familia seguían ayer vacantes. No es algo que sorprenda si se tiene en cuenta la tendencia de convocatorias anteriores.

El año pasado, el proceso de asignación de plazas terminó con 459 plazas de Medicina de Familia vacantes en toda España. Entre ellas, una en el Altiplano. El Ministerio abrió un proceso extraordinario, pero después de este segundo intento todavía quedaron 246 plazas sin ocupar en toda España, principalmente en zonas rurales.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades llevan años incrementando la oferta MIR en Atención Primaria para afrontar el déficit de profesionales que sufren los centros de salud y consultorios, pero las dificultades para cubrir estas plazas refleja que el problema de Primaria va más allá de la escasez de plazas disponibles. Las sociedades médicas reclaman hacer del primer nivel asistencial un destino más atractivo, eliminando burocracia y mejorando la capacidad resolutiva de los facultativos.

Pero el déficit también afecta a otras especialidades. «En Cardiología tenemos muchos problemas para cubrir huecos, y la subespecialización va a agravar el problema. En La Arrixaca tenemos capacidad para acreditar una plaza MIR más, pero de momento la Consejería nos ha denegado la solicitud», lamenta el jefe del servicio, Domingo Pascual.