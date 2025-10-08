La presa de Tabala podrá laminar hasta 16 veces el caudal de las lluvias torrenciales en Murcia

La presa de Tabala es una de las grandes actuaciones que ejecutarán la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Miteco en el ... plan de defensa contra las avenidas, cuyo proyecto ya redactado se presentará esta mañana en el Ayuntamiento de Beniel por parte del organismo de cuenca. Los estudios destacan que la capacidad de laminación de esta presa será muy importante: en un periodo de retorno de cien años se podrá retener hasta 16 veces el caudal punta provocado por intensas precipitaciones.

La licitación de esta obra está prevista para finales del año 2027, una ves que se ultimen los trámites administrativos y ambientales, indica el organismo de cuenca. El presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a los 71,8 millones de euros, si bien el presupuesto global estimado hace dos años fue de 45 millones de euros.

La presa de la rambla de Tabala defenderá de las inundaciones a las pedanías de Murcia limítrofes con la provincia de Alicante, a los municipios de Beniel y Orihuela, así como a la totalidad de la Vega Baja en su margen derecha, según el proyecto cuya redacción se adjudicó en marzo de 2023. Este se presentará hoy en Beniel a las partes interesadas: ayuntamientos, regantes, y plataformas de la sociedad civil, entre otros.

De acuerdo con los estudios realizados, para un periodo de retorno de 100 años los caudales circulantes aguas abajo de la presa se limitan a 25 metros cúbicos por segundo frente a los 402 metros cúbicos sin presa, explica la CHS. Para periodos de retorno superiores «también se producen laminaciones muy importantes», siendo los caudales circulantes en casi todos los escenarios inferiores a los que corresponden a un periodo de retorno de cien años sin presa.

El presupuesto global de la obra se estimó inicialmente en 45 millones de euros, aunque asciende a 71,8 millones a efectos administrativos

Si se toma en consideración un periodo de retorno de 50 años, el caudal punta entrante de las escorrentías sería de 263 m3/s , que se laminarían hasta un caudal saliente de 25. Para un retorno de 500 años, pueden producirse episodios de casi 900 m3/s de caudal entrante, que quedarían recortados en 109 m3/s. El periodo de retorno es el tiempo promedio que se espera que transcurra para que un evento natural de magnitud se pueda repetir, como una inundación o una ola de calor.

Presa de 17 metros

La futura presa tendrá una altura de 17 metros sobre el cauce, una anchura de 8 metros y una longitud de 395 metros. El aliviadero lateral se sitúa en el margen derecho de la futura infraestructura, según las primeras estimaciones.

La rambla de Tabala discurre bajo la autovía Zeneta-San Javier. La presa figura entre las prioridades del organismo de cuenca para prevenir las avenidas torrenciales de este cauce que vierte sus aguas al río Segura en su margen derecha antes del núcleo urbano de Orihuela. Han sido necesarios diversos estudios previos para delimitar las alternativas a contemplar en el proyecto de defensa de avenidas en la Vega Baja y la provincia de Murcia. La infraestructura se encuentra dentro del programa de medidas del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones de la cuenca del Segura y cuenta con un presupuesto global estimado de algo más de 45 millones.