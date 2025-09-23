Los populares de Murcia reclaman la ejecución «urgente» de la presa de Tabala

LA VERDAD Murcia Martes, 23 de septiembre 2025, 22:29 Comenta Compartir

Vocales populares de las pedanías de Murcia por las que transita la rambla de Tabala –Zeneta, El Raal, Alquerías y Los Ramos–, encabezados por los concejales municipales de las áreas de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, y de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, volvieron a reclamar este martes la «ejecución sin demora» de la presa de Tabala por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Las últimas lluvias acaecidas en la Región y en otras zonas de la Cuenca del Segura, así como el recuerdo aún reciente de los efectos de la dana de 2019, han reactivado la vieja demanda de una infraestructura de contención que impida los desbordamientos de la rambla, «para proteger Murcia y la Vega Baja», tal como aseguraron ayer los populares en un ecuentro con medios de comunicación en vísperas del Pleno ordinario de septiembre. «No podemos resignarnos a que la seguridad de miles de vecinos y la viabilidad de nuestra agricultura e industria dependan de la inacción del Gobierno central», reprocharon desde el grupo municipal popular, al tiempo que informaron de que la reivindicación de esta «imperiosa necesidad que debe materializarse de manera urgente» será objeto de una moción al Pleno por la que instarán al Gobierno central, tal como les garantiza su mayoría absoluta en el Consistorio, «a ultimar la tramitación legal y ejecutar sin más demora la presa de Tabala, recogida como actuación prioritaria y urgente en la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional», acuerdo que será posteriormente notificado a Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El proyecto de construcción de presa está en fase de redacción y cuenta con un presupuesto aproximado de 40 millones, según explicaba el pasado mes de enero el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El organismo de cuenca, contactado ayer por este periódico, declinó precisar el estado de la tramitación de la propuesta, así como hacer declaraciones al respecto de la moción popular.