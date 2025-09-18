La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los decanos de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia y Valencia, Alejandro Lázaro y Javier Machí, durante una jornada este jueves para informar sobre la 'ILP Ley de Aguas'. Javier Carrión / AGM

Los ingenieros llaman a dimensionar 13 viejas presas de la cuenca del Segura para frenar los estragos de las danas

Los profesionales en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos piden blindar en la Ley de Aguas la financiación suficiente para construir las obras hidráulicas pendientes en la Región de Murcia

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:15

Adaptar las distintas cuencas hidrográficas de España a los nuevos eventos meteorológicos extremos, cada vez más violentos y con más daños a su paso, es ... una tarea pendiente de las distintas administraciones. La trágica dana del pasado año, que causó la muerte de más de 200 personas en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, fue un desastre que hubiera tenido peores consecuencias si no existieran sobre el terreno numerosas obras hidráulicas construidas a lo largo de las últimas décadas, pero que pudo haber tenido mejor resultado si se hubieran acometido las medidas que estaban pendientes de realizarse en los cauces de cada demarcación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  6. 6

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  7. 7 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  8. 8 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  9. 9 Unas 150.000 personas de riesgo se revacunarán frente al neumococo en la Región de Murcia
  10. 10 Dos arrestados por una agresión con un cuchillo a un hombre en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los ingenieros llaman a dimensionar 13 viejas presas de la cuenca del Segura para frenar los estragos de las danas

Los ingenieros llaman a dimensionar 13 viejas presas de la cuenca del Segura para frenar los estragos de las danas