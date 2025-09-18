Los ingenieros llaman a dimensionar 13 viejas presas de la cuenca del Segura para frenar los estragos de las danas

Adaptar las distintas cuencas hidrográficas de España a los nuevos eventos meteorológicos extremos, cada vez más violentos y con más daños a su paso, es ... una tarea pendiente de las distintas administraciones. La trágica dana del pasado año, que causó la muerte de más de 200 personas en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, fue un desastre que hubiera tenido peores consecuencias si no existieran sobre el terreno numerosas obras hidráulicas construidas a lo largo de las últimas décadas, pero que pudo haber tenido mejor resultado si se hubieran acometido las medidas que estaban pendientes de realizarse en los cauces de cada demarcación.

Ante esta situación, un grupo de profesionales en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos y otros campos han impulsado una Iniciativa Legislativa Popular a nivel estatal para modificar el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Aguas con el objetivo de garantizar que toda obra necesaria para hacer frente a inundaciones o sequías se lleve a cabo con financiación suficiente y con la idea principal de proteger la vida humana y el medio ambiente. La medida busca abrirse camino en la Región de Murcia para recabar las firmas de 500.000 personas (mínimo necesario para tramitar la ILP en el Congreso), y ya cuenta con el apoyo de la Comunidad Autónoma y ayuntamientos como el de Cartagena y Mazarrón, a la espera de otros consistorios que quieren sumarse a la iniciativa como San Javier o Torre Pacheco.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en España y uno de los promotores de la ILP, Miguel Ángel Carrillo, invitó a las instituciones este jueves, durante la presentación de esta propuesta en una jornada celebrada este jueves en el Centro Cultural Las Claras de Murcia, a «adaptarse a los fenómenos meteorológicos» que han causado grandes inundaciones y sequías porque «es inadmisible que se vuelva a producir un desastre humano» como el de Valencia. Si se hubieran tenido en cuenta las recomendaciones técnicas y las inversiones en infraestructuras hídricas que llevan promulgando estos profesionales desde hace años, «se hubieran salvado muchas vidas».

Carrillo no dejó pasar la oportunidad de hacer un repaso a la situación de la cuenca del Segura, la cual también ha sufrido «trágicas inundaciones». Mencionó el plan de obras que realizó el ingeniero y ex director técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura, Alfonso Botía, hace medio siglo y que conllevó la construcción de 13 presas de laminación de aguas, entre ellas los pantanos de Valdeinfierno, Puentes o Algeciras. Hoy pide «revisarlas y adaptarlas» a eventos más extremos como las últimas danas, apostando por la «rehabilitación y mantenimiento» de unas infraestructuras que fueron pensadas para un periodo de retorno de 50 años (probabilidad de que una inundación ocurra en ese tiempo), «pero que hoy corren el riesgo de que ya no sea ese periodo, sino que sea mucho mayor».

Reclama, por tanto, no solo revisar el plan hidrológico actual (algo que se ya se está llevando a cabo), sino completar aquellas propuestas que llevan acumulando retrasos de varias décadas, como la presa de la rambla de Tabala o las de Lorca. El representante de los ingenieros de Caminos pidió también actuar contra la sequía «garantizando el agua para riego y consumo humano» con infraestructuras como el Trasvase Tajo-Segura. «Gracias a esta obra se ha paliado un poco el efecto de la sequía en la Región; ahí se ve otra vez la necesidad de hacer infraestructuras para almacenar agua en momentos de sequía y tenerla a disposición del abastecimiento y de los regantes».

Carrillo pidió también «poner en valor» las desaladoras en el Levante ya que «conseguir agua es fundamental». «Las soluciones hay que preverlas antes a través de construcciones de infraestructuras, o bien para almacenar, o bien para desalar, o bien una combinación de ambas, pero hay que hacerlo».

5.000 firmas recogidas

El promotor e impulsor de la ILP, José Luis Belmonte, dio durante la presentación más protagonismo a las «trágicas riadas» que ha sufrido la Región recordando, por ejemplo, que con solo unas precipitaciones acumuladas de 70 litros por metro cuadrado en Lorca el pasado mes de marzo «vimos vehículos arrastrados, barrios inundados y la pérdida de una vida (la del ganadero José Hernández en la rambla de Ramonete)». Murcia es, opinó Belmonte, uno de los territorios «más vulnerables a las riadas y más castigado por la sequía». Defendió que la reforma de la ley, «impulsada desde el sector civil», busca asegurar la inversión suficiente para mitigar los impactos meteorológicos, priorizar la presencia de técnicos en la toma de decisiones sobre la gestión del agua y ensalzar la protección de las personas, algo que hasta ahora no menciona la Ley de Aguas. «Hay planes hidrológicos que no se llevan adelante porque falta dinero para realizarlos», explicó a LA VERDAD.

Los promotores quieren que el Parlamento vea la forma de adjudicar más dinero a las obras hidráulicas, como aumentar el porcentaje económico en las medidas para la conservación del patrimonio para que vaya destinado a este fin. «Queremos buscar una referencia legal para conseguir este objetivo», comentó. La idea fue apoyada por el decano de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Alejandro Lázaro, que expuso que estas infraestructuras no deben ser consideradas como un «lujo», sino como algo que «salva vidas». La ILP cuenta hasta ahora con 5.000 firmas recogidas en cuatro meses, a falta de otras 495.000 más que los promotores esperan conseguir con el apoyo de todo el sector público y privado en la Región de Murcia.