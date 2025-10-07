Política Social solicita el uso del complejo de El Valle para acoger a menores tutelados tras el cierre del centro de Santa Cruz La Comunidad elude dar fechas para la clausura definitiva del centro, pactada con Vox para aprobar los Presupuestos

EP / LV Martes, 7 de octubre 2025, 12:28 | Actualizado 13:38h. Comenta Compartir

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha solicitado el uso del albergue del complejo de El Valle «ante las necesidades» que puedan tener para acoger a los menores tutelados y como consecuencia del cierre inminente del Centro de Menores de Santa Cruz, pactado entre PP y Vox para que la formación de Abascal ofreciera sus votos para la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad. La titular del ramo, Conchita Ruiz, eludió hacer pública la fecha en la que se procederá a la clausura definitiva del centro alegando la «propia protección de esos menores».

En un contacto con los periodistas tras presentar el Plan regional de Servicios Sociales 2025-2028 en lectura fácil, Ruiz dejó claro este martes que el Centro de Menores de Santa Cruz «se va a reconvertir en un centro sociosanitario», tal y como establecía el acuerdo con Vox. Un centro que, según explicó, prestará «servicios dentro del sistema de la dependencia», como personas mayores y jóvenes. Aunque en estos momentos están perfilando el recurso, precisó que será un centro sociosanitario «dentro del catálogo de la dependencia».

La consejera declinó dar una fecha exacta del cierre del Centro de Menores de Santa Cruz por su bien, «por su protección, por su seguridad, por el trabajo que estamos realizando, no voy a dar ni lugares ni fechas». «Lo importante es que ese centro se va a reconvertir en un centro sociosanitario y va a dejar de prestar esa atención a menores tutelados», reiteró.

Preguntada también sobre el número de menores que se tendrán que atender en la Región, Ruiz lamentó que no tengan cifras y criticó la falta de información por parte del Ejecutivo de la Nación, del Ministerio de Infancia. Lo único de lo que tienen constancia, aseguró, es que ya se ha iniciado el traslado de los primeros 11 menores inmigrantes desde Canarias y desde Ceuta, pero «no sabemos si se quedará aquí». «Mucho me temo que serán muchos más», lamentó.

No obstante, la consejera dejó claro que desde la Comunidad seguirán trabajando «en un nuevo modelo de acogida para que los menores tutelados puedan convivir en un entorno lo más parecido a una familia, lo más parecido a un hogar y como marcan las autoridades europeas e incluso nacionales, como el Ministerio de Infancia». En cualquier caso, advirtió, «lo que más nos preocupa e interesa, y esto está garantizado, es el cuidado, la protección y la atención de los menores tutelados por la Comunidad».

La titular de Política Social criticó que el Gobierno de España «provoque una situación en las comunidades que tienen que atender cada vez a más menores. Es una crisis migratoria gestionada desde la incompetencia y lo que nos impide que podamos trabajar adecuadamente en esos nuevos sistemas».

Para concluir, Conchita Ruiz alertó de que se está ante «una crisis migratoria de grandes dimensiones en la que el Gobierno de Pedro Sánchez la está utilizando como arma política, haciendo recaer toda la responsabilidad de las comunidades sin financiación alguna». Desde la Región de Murcia, defendió la consejera, «estamos trabajando en este escenario al que tenemos que hacer frente y que, por ley, tenemos que atender a los menores que están en la Región de Murcia y, desde luego, darles la mejor de las garantías de que son atendidos y protegidos».