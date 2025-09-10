Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz A pesar de que la Delegación de Gobierno ordenó que se impidiera esta convocatoria, miembros de ambas formaciones se encuentran allí

Rubén García Bastida Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:33 | Actualizado 12:34h. Comenta Compartir

Frente a un cordón de seguridad de la Guardia Civil, que en la mañana de este miércoles cortó el acceso al carril de huerta de la pedanía murciana de Santa Cruz donde se ubica el centro de menores Rosa Peñas, el presidente de Vox en la Región y diputado en la Asamblea, José Angel Antelo, y el portavoz nacional del partido en materia de inmigración y seguridad, Samuel Vázquez, realizaron una declaración a los medios para celebrar el cierre de las instalaciones «en septiembre», en una convocatoria donde se vivieron momentos de tensión.

Un grupo encabezado por el diputado de Podemos Víctor Egío, que acudió a la cita convocada por Vox que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, prohibió ayer por considerarla ilegal, profirió gritos de «no sobran inmigrantes, sobran fascistas», y Vázquez se encaró con ellos, llegando a abandonar el espacio con las televisiones para dirigirse a los manifestantes, a los que llamó «idiotas» y «tontos», en varias ocasiones.

En este tenso clima, Antelo y Vázquez realizaron una declaración en la que no aportaron información nueva sobre los plazos ni la marcha del proceso de cierre del centro al que se comprometió el PP con la formación de Abascal para sacar adelante los Presupuestos regionales, y que todavía no se ha ejecutado. Antelo señaló que «es un buen día para la Región de Murcia porque se demuestra que se pueden cerrar los centros de 'menas' (menores extranjeros no acompañados). Se va a cerrar el primero en toda España, y se hace en la Región de Murcia».

El líder regional de Vox consideró que se trata de «un paso muy importante», aunque insuficiente para sus pretensiones, como ya aseguró hace unos días. «No nos vamos a quedar con un centro de 'menas', vamos a cerrar todos los centros de 'menas' en la Región de Murcia y en España. Solo necesitamos el apoyo del pueblo español que nos lo va a dar en las próximas elecciones», concluyó.

Por su parte, Vázquez aludió a la violación de la niña de 14 años en Hortaleza el pasado 31 de agosto, un momento en el que se dirigió al grupo de Egío: «Ninguno de esos idiotas que hay ahí apareció entonces para protestar. Cuando violan a una niña, esos idiotas nunca están». Mientras estos lanzaban proclamas como «Ku Klux Vox».

Vázquez también aseguró que ha habido un aumento de homicidios, riñas tumultuarias con lesiones graves y «agresiones sexuales a niñas» en la Región desde 2017. Y culpó a estos centros del aumento la criminalidad. «Los centros de menas son experimentos sociológicos que han salido mal en todos los territorios europeos donde se han desplegado. No se integra absolutamente a nadie».

Vázquez afirmó que su partido va «a repatriar a la gente que ha venido aquí y no tiene ninguna intención de integrarse. Y además tampoco tienen ninguna intención de respetar la ley».

Tras las declaraciones, los integrantes de Vox se marcharon sin atender preguntas de los medios, y agentes de la Guardia Civil identificaron a Víctor Egío y las personas que le acompañaban. El diputado de Podemos se mostró indignado con el comportamiento de los agentes, y adelantó que lo pondrá en conocimiento del Delegado del Gobierno.

Egío consideró que la prohibición del acto a las puertas del centro fue una decisión acertada de Lucas, pero lamentó que «los únicos identificados hayamos sido los antifascistas mientras a Vox le han puesto una alfombra roja para que puedan esparcir su odio. Es una vegüenza».

Egío señaló que «para cualquier demócrata y cualquier persona que crea en los derechos humanos era una obligación estar aquí». «Vox no tiene otro programa que extender el odio. No tienen ninguna propuesta para mejorar la vida de los murcianos y de las murcianas, de la gente de esta Región ni de la gente de Santa Cruz».

«Después de lo que hemos visto en Torre Pacheco, después de lo que hemos visto en Jumilla, creo que esto no tiene cabida», declaró el diputado de Podemos. «Hay que ponerle freno también en las calles con la movilización ciudadana»

Por su parte, la Comunidad se ha limitado hasta ahora a afirmar que cumplirá el compromiso sellado con Vox para dedicar estas instalaciones a otros fines sociosanitarios y que eso requerirá «un proceso», sin aclarar cuándo concluirá, a qué fin se destinará el centro, ni qué alternativa de alojamiento prevé utilizar para proteger a estos menores como le exige la ley.