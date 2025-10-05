La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agentes de los equipos de emergencia atienden en Arrecife a menores llegados en cayuco a comienzos de este año. EP

El Ministerio inicia el traslado a la Región de Murcia de los 11 primeros menores de Canarias y Ceuta

La Comunidad rechaza el reparto y asegura que tres de esos adolescentes y niños tienen familia en el archipiélago y en la ciudad autónoma

Rubén García Bastida

Murcia

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:26

Comenta

El Ministerio de Infancia y Juventud ya ha iniciado el proceso de traslado de los primeros once menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta a ... la Región de Murcia. Se trata de la primera reubicación en la Comunidad fruto del Real Decreto 658/2025, aprobado en julio, que obliga a repartir entre las distintas comunidades autónomas a los niños y adolescentes extranjeros que llegan a territorios declarados en situación de contingencia extraordinaria por la alta presión migratoria que soportan, según los criterios definidos por el Ministerio. Esto implica la salida hacia otros lugares de España de todos los menores que llegan, desde que entró en vigor el decreto, a las comunidades que cumplen con el requisito de superar, en al menos tres veces, su capacidad ordinaria de acogida. Esas son salidas prácticamente inmediatas, pero en paralelo la reforma obliga también al reparto de los cerca de 3.000 niños y adolescentes que ya estaban hacinados en centros de las islas y la ciudad autónoma, de los que más de un centenar tendrían como destino la Región de Murcia, según los últimos cálculos hechos públicos por el Ministerio.

