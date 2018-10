Podemos cree que la ley de familia del PP «lleva a retroceder décadas respecto a los derechos de las mujeres» María Ángeles García Navarro, diputada regional de Podemos / Vicente Vicéns / AGM LA VERDAD Domingo, 21 octubre 2018, 19:46

María Ángeles García Navarro, diputada regional de Podemos, señaló que el PP quiere imponer «su moral e ideología ultraconservadora a toda la población de la Región. Escribe leyes de la mano de organizaciones como Hazte Oír o el Foro de la Familia. Esto nos va a llevar a seguir siendo una comunidad autónoma donde el acceso al aborto en nuestro Servicio Murciano de Salud no es digno. La Región es de las más retrógradas respecto al aborto. Somos una de las dos únicas comunidades autónomas en las que no se financia ningún método anticonceptivo, mientras que estamos a la cabeza en interrupciones voluntarias del embarazo». La diputada de la formación morada hizo estas declaraciones tras la publicación, por parte de 'La Verdad', de la intención del Gobierno regional de aprobar una ley de familia en la que el aborto sea «un fracaso, no un derecho».

García Navarro afirmó que la ley que presentará el PP sobre la familia nos «lleva a retroceder décadas respecto a los derechos de las mujeres. Así nos va con este gobierno, mientras que la ONU insta a España a seguir eliminando obstáculos para que las mujeres aborten de manera legal y segura, el Partido Popular busca poner más obstáculos y provocar graves riesgos en la salud de las mujeres».

Según detalló la diputada de Podemos, esta ley es «mera propaganda de la ideología del PP y no aborda la diversidad de las familias actuales, ni propone medidas reales de apoyo a las familias que sean efectivas y concretas como escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años, ayudas para comedores escolares o ayudas para la conciliación laboral y familiar».

Es un texto, dijo García Navarro, que sólo atiende las peticiones de asociaciones «sectarias que niegan a la mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo. Es un viaje atrás en el tiempo con la intención de hacer un guiño al electorado más ultra, en clara competición también con Vox y Ciudadanos, pretendiendo imponer el modelo de familia de una minoría a la amplia mayoría social».

Además, señaló, «esto se suma a la ya precaria situación de las murcianas, que todas las que abortan tienen que hacerlo en clínicas privadas, y las que solicitan ser atendidas en un centro público, son derivadas a otras comunidades. Somos una de las comunidades con mayor número de abortos y no hay ningún centro público que los realice».

Ahora mismo, según la diputada de Podemos, el PP «precariza aún más la situación de las mujeres. Es como intentar apagar un incendio echando gasolina». A esta ley se une, como relató García Navarro, que no tenemos políticas públicas «para abordar el tema de los anticonceptivos. Desde Podemos apostamos por incluir la dispensación gratuita de la anticoncepción de urgencia (píldora del día después) en todos los centros del Sistema Sanitario Público de la Región».

Igualmente, García Navarro recordó que no existen programas institucionales de educación afectivo-sexual en los colegios e institutos. Sólo se producen iniciativas aisladas «que dependen de la buena voluntad de algunos centros y sus profesionales, sin contar con el consenso necesario de todos los implicados como requiere un tema tan importante en salud. En este sentido, es necesario implementar un programa homogéneo para toda la región y sus centros educativos».

La diputada de Podemos alertó de que una de las situaciones más preocupantes es el de las menores y ha incidido en que el número de abortos ha crecido especialmente entre las adolescentes, cifras que «revelan un aumento de las relaciones sexuales sin protección en edades tempranas, lo que lleva a un número cada vez mayor de embarazos no deseados, y ponen en evidencia un fracaso de las políticas de prevención. Lo lógico sería pensar y actuar para reducir el número de embarazos no deseados. Podría hacerse garantizando el acceso a los métodos anticonceptivos necesarios para prevenirlos, e incluyendo la educación sexual en nuestras aulas».

Por su parte, Concha García Altares, secretaria de Feminismos de Podemos Región de Murcia, calificó como «fundamentales las campañas sobre prevención y anticoncepción por parte de las administraciones públicas. Deben ser coherentes con la realidad de la Región y basadas en las recomendaciones de los organismos internacionales ya que la información que llegue a la población es esencial para eliminar falsos mitos y posibilitar un cambio hacia la responsabilidad y la prevención de embarazos no deseados».

«Es necesario contar con programas específicos relacionados con la promoción de la salud sexual, de manera que se promuevan entornos y conductas saludables entre la gente joven que abordan la anticoncepción, con protocolos de actuación en anticoncepción de urgencia; la prevención de ITS y VIH/SIDA o la atención a la interrupción voluntaria del embarazo en el ámbito educativo», concluyó.