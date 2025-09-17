La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un aula del colegio Luis Costa de Murcia el pasado junio. NACHO GARCÍA

Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena

Docentes y alumnos denuncian que se superan los 31 grados y avisan a la Inspección de Trabajo

Fuensanta Carreres y Eva Cavas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:54

El calor ha vuelto a entorpecer el desarrollo de las clases en colegios e institutos de la Región de Murcia. La actividad lectiva se interrumpió ... este miércoles en al menos tres centros educativos por las elevadas temperaturas, que en el algunos casos, denunciaron docentes, padres y alumnos, superaban los 31 grados. En el instituto Valle de Leiva, en Alhama de Murcia, la jornada lectiva se dio por terminada a la una de la tarde. Según fuentes del centro, un estudiante tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios tras sufrir un mareo.

