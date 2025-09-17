Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena

El calor ha vuelto a entorpecer el desarrollo de las clases en colegios e institutos de la Región de Murcia. La actividad lectiva se interrumpió ... este miércoles en al menos tres centros educativos por las elevadas temperaturas, que en el algunos casos, denunciaron docentes, padres y alumnos, superaban los 31 grados. En el instituto Valle de Leiva, en Alhama de Murcia, la jornada lectiva se dio por terminada a la una de la tarde. Según fuentes del centro, un estudiante tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios tras sufrir un mareo.

El instituto alhameño, aunque es de reciente construcción, no cuenta aún con sistema de refrigeración. El curso terminó en el Valle del Leiva con las clases interrumpidas en al menos diez jornadas, y con el malestar de docentes y familias por la situación. Las temperaturas este miércoles, denunciaron desde el centro, superaban los 31 grados en algunas aulas.

Las altas temperaturas adelantaron la salida también en el IES Rey Carlos de Águilas, donde las clases terminaron a las doce del mediodía, cuando la temperatura superaba también los 30 grados. El diputado regional del PSRM, Juan Andrés Torres, denunció a las puertas del centro educativo que «el curso ha empezado como terminó: Con calor en las aulas debido a la falta de climatización. Vamos a ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y a poner sobre la mesa todas las herramientas necesarias».

Además, temperaturas de hasta 33 grados en aulas con niños de Infantil y de Primaria obligaron este miércoles a finalizar las clases a las 11.30 de la mañana en el colegio San Isidro de Los Belones, en Cartagena.

Los padres y madres fueron informados de esta situación por el propio centro pasadas las nueve de la noche del martes, cuando se les comunicó que «tras el análisis de la medición de temperatura alcanzada en las aulas estos días y atendiendo a la Resolución de 24 de julio de 2025, que regula las instrucciones de principio de curso, os comunicamos que el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de septiembre la jornada escolar finalizará a las 11.30 horas». La Consejería de Educación está analizando esa instrucción.

Desde el AMPA se va a convocar una manifestación a las puertas del centro para este viernes para reclamar que se acondicionen las clases y se adopten soluciones que no conlleven problemas de conciliación familiar. Desde la Consejería de Educación insistieron en que se está «en contacto con los centros educativos, comprobando la temperaturas y las medidas que han llevado a cabo. En las 'Instrucciones de inicio de curso' se contemplan varias medidas que pueden adoptar los centros educativos, dentro de su autonomía, ante el calor, como adelantar el final de la jornada escolar y adaptar las actividades escolares que se realicen en el exterior.

Desde el Gobierno regional se trabaja, desde hace años, en distintas acciones con el fin de mitigar el efecto del calor en los centros educativos, siempre teniendo en cuenta la eficiencia energética y la sostenibilidad bioclimática, como el Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática 2020-2027, que incluye un total de 166 actuaciones para el cambio de cubiertas y la instalación de placas solares, en centros de 38 municipios de la Región; las obras previstas en 7 centros educativos para mejorar la envolvente térmica, con la sustitución de carpinterías y acristalamientos, el cambio de cubiertas, la mejora del aislamiento térmico, instalación de placas solares fotovoltaicas y la mejora de la iluminación, con una inversión de cerca de 9 millones de euros; y la instalación de climatización en centros educativos».