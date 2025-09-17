Los padres de CEIP San Cristóbal de Cartagena se concentran contra los retrasos en la retirada del fibrocemento La Consejería decidió suspender este miércoles las clases elevando la indignación de la comunidad educativa

Jesús Nicolás Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:07

Decenas de padres del CEIP San Cristóbal se han concentrado en la mañana de este miércoles frente a las puertas del centro escolar situado en el barrio cartagenero de El Bohío. Los progenitores han expresado su hartazgo ante los retrasos en la retirada del fibrocemento de la cubierta del edificio, el cual ha obligado a la Consejería de Educación a improvisar en las últimas semanas soluciones para garantizar las clases a estos niños. Las obras de retirada del amianto dieron comienzo escasos días antes de que finalizara el pasado mes de agosto, con escaso margen de tiempo con respecto al comienzo oficial del curso escolar.

La indignación entre los padres estalló a última hora del pasado martes cuando recibieron una notificación de la dirección avisándoles de que la Consejería había decidido suspender las clases hasta nuevo aviso en Primaria. Los alumnos de Infantil continúan desplazados en otro centro de forma provisional y sin comedor.

El AMPA ya venía barajando desde hace días realizar esta concentración, pero la decisión ayer de dejar a los alumnos de Primaria sin clases ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Frente al colegio, los padres han recibido el apoyo de varios grupos municipales de la oposición. A la concentración asistieron los ediles socialistas Manuel Torres y Pedro Contreras. Por parte de MC, también estuvieron presentes los concejales Juan José López Escolar y Enrique Pérez Abellán.

