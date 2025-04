La plantación mecanizada de posidonia ayudará a salvar los bosques marinos en la Región

El plan para repoblar la costa de la Región con praderas de posidonia oceánica y restaurar estos bosques marinos ha dado un nuevo ... salto con el objetivo de poner en marcha la plantación mecanizada de esta especie vital para el ecosistema del litoral. Por encargo del Ministerio para la Transición Ecológica, la empresa pública ha iniciado el proyecto Plamep, que tendrá dos años de ejecución, con el objetivo de diseñar y desarrollar herramientas especializadas para mejorar la plantación de posidonia en el lecho marino, incluyendo soportes, anclajes y un dispositivo de plantación que pueda ser operado en remoto.

Los responsables de Tragsa indican que la primera parte del proyecto, que se inició en el año 2021, ha tenido resultados muy positivos en el litoral murciano. Ha dado paso a esta nueva fase que se considera igual de novedosa, ya que nunca hasta ahora se había llevado a cabo esta repoblación marina con el uso de semillas, indican a esa Redacción.

Adicionalmente, el proyecto Plamep persigue optimizar y simplificar el transporte del material vegetal desde el punto de producción hasta la zona de plantación mediante el uso de equipos no tripulados, como los drones.

Los responsables explican que en el anterior proyecto, Posidonia+, se obtuvieron plantas de posidonia oceánica a partir de semilla recolectadas, y que se realizaron plantaciones de forma manual a cargo de buceadores. Asimismo, se realizaron pruebas con distintos soportes y sistemas de fijación que podrían mejorarse aumentando la eficiencia de los procesos de plantación.

El proyecto arrancó en 2021

Este plan para la conservación de la biodiversidad comenzó en marzo de 2021 con un estudio de I+D+I sobre la viabilidad de la restauración de praderas de posidonia oceánica mediante la obtención de planta con técnicas de vivero y embriogénesis somática.

Se preparó el equipamiento necesario, en unas instalaciones ubicadas en Portmán, para albergar a las plantas, utilizando cuatro acuarios de 720 litros cada uno y una balsa con capacidad para 9 metros cúbicos, además de una toma de agua de mar. El siguiente paso consistió en salidas continuas de los técnicos por las costas de la Región de Murcia en busca de frutos de posidonia. Se recogieron 2.000, de los cuales, una vez cribados y seleccionados, se obtienen 500 plantas. Este proyecto, impulsado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, cuenta con la colaboración de investigadores de la Universidad de Murcia y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, esta última encargada de desarrollar la línea de embriogénesis somática.

La primera fase del plan dio buenos resultados con el trasplante de mil ejemplares en Mazarrón a cargo de buceadores

Durante el año 2022, con las instalaciones totalmente montadas y mejoradas, se reforzó la campaña de recogida de frutos entre las costas de la Región, Almería y Alicante. El número de frutos conseguidos aumentó a 8.000, que derivaron en 2.100 plantas seleccionadas.

En agosto de 2022 se realizó la primera salida en barco para localizar posibles puntos de trasplante en el lecho arenoso, que comenzaron en cuatro zonas de la bahía de Mazarrón con la repoblación de las primeras mil plantas de posidonia cultivadas en los laboratorios y viveros de Portmán, como avanzó LA VERDAD.

Instalaciones en Portmán

La posidonia oceanica es una especie endémica del mar Mediterráneo. Forma praderas submarinas que son importantes zonas de producción de oxígeno, cría y refugio de muchas especies animales y son grandes filtradoras, colaborando en mantener el agua limpia y transparente, indican fuentes de Tragsa. Sin embargo, esta especie se encuentra en continua amenaza por la contaminación, el anclaje masivo de embarcaciones, y la generación de playas artificiales, entre otros peligros. Una vez destruida, su restitución se considera muy difícil.

Los trabajos se están desarrollando en unas instalaciones provisionales habilitadas por el Ministerio en Portmán, donde se abordan investigaciones sobre especies en peligro tanto del Mediterráneo como del Mar Menor. Estas infraestructuras se trasladarán a Águilas, donde se va a construir un Centro de Producción de Especies Marinas.

El programa ha logrado avances significativos en la propagación de la posidonia a través de regeneración 'in vitro', obteniendo estructuras embrionarias en diversas fases de desarrollo, así como en la aclimatación 'ex vitro' o 'in situ' de las futuras plántulas.

Tragsa desarrolla 124 proyectos, la mayoría medioambientales

La empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec, integradas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, llevan a cabo actualmente 124 actuaciones en la Región de Murcia, donde cuentan con un promedio de 1.000 empleados bajo la dirección del gerente autonómico, Antonio Barcena. La mayoría de contratos son de carácter medioambiental.

Durante el año pasado recibió 168 encargos de diversos organismos de la Comunidad Autónoma y del Estado, con una cifra de negocio que alcanzó los 63,5 millones de euros. La mayoría de contratos correspondió a la Administración estatal. Los encargos han ido en aumento debido a los proyectos relacionados con la recuperación del Mar Menor.

Dentro de la Administración del Estado, los principales organismos contratantes son el Miteco, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como el de Hacienda, Transportes, Agricultura y Defensa.

El mayor número de actuaciones (59) corresponde a proyectos de medio ambiente, con una cifra de negocio de 14 millones de euros. Otros 23 proyectos fueron de edificación y arquitectura, por los que facturó 31,2 millones. Desarrolló otras 25 actuaciones en agua y el resto en infraestructuras, tecnología y salud.

El grupo Tragsa se dedica a la ejecución de obras y servicios para el desarrollo rural, la conservación del medio ambiente y las actuaciones de emergencia. También ofrece servicios de ingeniería, consultoría y asistencia técnica. Dentro del capítulo medioambiental, los principales proyectos se dirigen a la protección y restauración del medio natural, gestión del medio marino, conservación de la biodiversidad, corrección hidrológico-forestal, erosión y cambio climático, También actúa en la prevención y lucha contra incendios, residuos y contaminación ambiental, repoblaciones forestales, y planificación y ordenación del territorio.