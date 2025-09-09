La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Inauguración de las fiestas, entre gigantes y cabezudos. Ayto.

El tercer centenario de la llegada de la Virgen da brillo a las fiestas de Cehegín

El desfile de Gigantes y Cabezudos, el encendido del alumbrado especial y la inauguración de la feria marcan la primera jornada de celebraciones

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:11

La ciudad de las Maravillas vibra ya con sus fiestas patronales, que se iniciaron en la noche del lunes en un ambiente lleno de emoción y tradición y en un año especialmente significativo. Este 2025 se conmemora el Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, coincidiendo con el 300 aniversario de su llegada a Cehegín y el centenario de su Coronación Canónica Pontificia.

El acto de inauguración contó con la participación de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; el concejal de Festejos, Lolo García; el pregonero de las fiestas, Francisco Jesús Hidalgo; la Reina y Corte de Honor 2025; y el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol. También estuvieron miembros del gobierno y de la corporación municipal, que quisieron acompañar a los cehegineros en estas celebraciones históricas.

La jornada arrancó con el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos. La Sociedad Musical de Cehegín, la charanga Los Mixtos y los Dulzaineros recorrieron las calles desde la Plaza del Castillo hasta el Alpargatero. Posteriormente, se procedió al encendido del alumbrado especial y la inauguración oficial de la feria.

La música fue protagonista de la primera noche festera con el concierto de Esther & Cía, precedido por el artista ceheginero Dani Navarro. Se celebró en el Parque Juan Carlos I. El ambiente continuó en el Recinto Ferial con el Concurso de Migas 2025, que reunió a las peñas y barracas en torno a la gastronomía popular, acompañado de charangas.

La programación musical siguió con la actuación de la banda española de pop punk Da Igual en el escenario principal, y concluyó con el Festival DJ Noche Miguera en el escenario joven.

Día grande en el Año Jubilar

La localidad ceheginera vive este miércoles, Festividad de la Virgen de las Maravillas, su día principal, el más grande. Con motivo de la celebración del Año Jubilar, se podrá ganar la indulgencia plenaria y tendrá lugar la conmemoración del centenario de la Coronación Canónica Pontificia.

La función religiosa será a las once de la mañana y estará presidida por monseñor Sebastián Chico, obispo de Jaén y nacido en Cehegín. Por la noche, a partir de las nueve, tendrá lugar la solemne procesión en honor a la Patrona, con un recorrido que se iniciará en el Convento de San Esteban y que finalizará en Iglesia de Santa María Magdalena.

A la llegada del cortejo procesional a la Plaza del Castillo habrá una bienvenida musical a cargo de la violinista Sofía Guillamón y el pianista Juan Mulero. También habrá un castillo de fuegos artificiales.

