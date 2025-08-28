Alicia del Amor: «Deseo que vivamos unidos este Año Jubilar y este centenario con orgullo y fe en nuestra Patrona»

EFQ Jueves, 28 de agosto 2025, 23:50 Compartir

La alcaldesa de Cehegín ve en este Año Jubilar y en las Fiestas Patronales una oportunidad de que el pueblo se reúna y viva unas jornadas de convivencia pensadas para todos los públicos, atrayendo tanto a aquellos que viven fuera y guardan esta fecha del año para regresar, como para aquellos que quieran descubrir su fe y tradición a través de los actos programados.

–¿Con qué atractivos cuentan las Fiestas de Cehegín este año?

–En Cehegín lo más importante es nuestra Patrona, por eso nuestros actos se centran alrededor de ella, la Virgen de las Maravillas. Nuestros actos festivos combinan la tradición con el ocio y la diversión para todo tipo de edades. Son unas fiestas participativas en una ciudad hospitalaria, y con una programación que ofrece actividades a lo largo de todo el día.

Destacaría nuestro Recinto Ferial, donde se alberga parte del alma de la fiesta, la convivencia de miles de personas en ese nuevo enclave que se crea durante esos días, y la capacidad de compartir y unirnos en el disfrute de todas las actividades que allí se realizan. También las procesiones en honor a nuestra Virgen de las Maravillas, que son seña de nuestra identidad.

–Este 2025 es un año muy especial para Cehegín, ¿qué significado tiene la Virgen de las Maravillas en la vida de los cehegineros?

–Nuestra Patrona llegó a Cehegín en 1725. Desde aquella fecha, todo cambió para nuestra ciudad. Se le hizo Patrona y, desde entonces, todo un pueblo venera a esta imagen. Devoción, respeto, amor, recogimiento... Son muchas las palabras que podrían definir lo que sentimos los cehegineros por la Virgen de las Maravillas. Todos nos encomendamos a ella durante muchos días al año, le pedimos ayuda y rogamos su protección. La vida de un ceheginero no se entiende sin la Virgen de las Maravillas.

Este año es especialmente significativo, porque celebramos los 300 años de su llegada y, además, el centenario de su Coronación Canónica Pontificia. El próximo 10 de septiembre, día de su festividad, será un día histórico con la presencia de nuestro querido paisano, el obispo de Jaén, Sebastián Chico, que celebrará este aniversario tan importante. Será una jornada de fe, de unión y de reencuentro en torno a nuestra Patrona.

–¿Qué motivos han tenido en cuenta para la elección del pregonero de este año?

–Hemos querido que este año tan especial el pregón lo ofreciera Francisco Jesús Hidalgo, Cronista Oficial de Cehegín. Es la persona idónea porque encarna nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio. Nadie como él para poner voz a este Año Jubilar y a unas fiestas marcadas por la memoria, la devoción y la identidad de Cehegín. Su discurso será, sin duda, un viaje emocionante a través de lo que somos y de lo que hemos vivido como pueblo.

–El cartel de las fiestas también tiene un gran protagonismo cada año. ¿Qué nos puede decir del de este 2025?

–El cartel de este año es una obra sensacional de Paco Fernández. Ha sabido captar a la perfección la esencia de las Fiestas Patronales y la devoción a nuestra Virgen de las Maravillas. La imagen de la Patrona preside un cartel que, más que un anuncio, es una declaración de amor a Cehegín y a su historia. Estoy convencida de que quedará en la memoria colectiva como uno de los más representativos de los últimos años.

–Este Año Jubilar incluye además fechas muy señaladas, ¿qué momentos destacaría dentro de las Fiestas Patronales?

–Sin duda, el 10 de septiembre, día de la festividad de la Virgen, cuando celebraremos el centenario de la Coronación Canónica Pontificia, será el punto culminante de nuestras fiestas. Además ese día, como he comentado, un Hijo de nuestro pueblo, y Obispo de Jaén, Sebastián Chico, será el encargado de volver a realizar ese acto de exaltación y rememoración de esa gran fecha. También el 14 de septiembre, pues ambos días serán de indulgencia plenaria dentro del Año Jubilar. Serán jornadas de recogimiento y de celebración, de espiritualidad y de fiesta, que quedarán grabadas para siempre en la historia de Cehegín.

–Un deseo para los cehegineros en estos días de fiestas.

–Que disfruten de unas fiestas históricas, con una programación pensada para ofrecer alternativas a todos los públicos. Que sea un reencuentro feliz con familiares y amigos, con quienes regresan a la ciudad que los vio nacer y con quienes vienen a conocernos. Sobre todo, deseo que vivamos unidos este Año Jubilar y este centenario de la Coronación, con orgullo y con fe en nuestra Patrona. Como alcaldesa, seguiré trabajando con ilusión y esfuerzo, junto a mi equipo, para que Cehegín siga siendo un referente turístico, cultural y festivo en la Región de Murcia.

–¿Qué les diría a los vecinos de los otros pueblos de la comarca para invitarlos a acudir a esta cita?

–Los vecinos de nuestras poblaciones cercanas saben que Cehegín es un pueblo hospitalario y con una programación festiva abierta, con actuaciones musicales, taurinas, infantiles... Todos son bienvenidos. Además, Cehegín posee un encanto turístico e histórico que se puede disfrutar especialmente en estos días. No solo las personas de la comarca, sino también quienes vivan más allá de nuestra geografía están invitados a acompañarnos. Os esperamos en nuestras calles y plazas. Hay actividades para todos los gustos y para todas las edades. Os aseguro que lo vais a pasar bien porque la hospitalidad del ceheginero es conocida y nunca defrauda.

Temas

Cehegín