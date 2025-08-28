Tomás Noguerol: «El cielo parece inclinarse hacia Cehegín para acariciar a la Virgen de las Maravillas»

Lydia Martín Jueves, 28 de agosto 2025, 23:50 Compartir

La Virgen de las Maravillas es el epicentro de los actos que durante este año celebra Cehegín, marcado por un Año Jubilar que honra el 300 aniversario de la llegada de la patrona desde Nápoles, pero también de las Fiestas Patronales. Desde la Hermandad de la Virgen, su presidente, Tomás Noguerol, vive con devoción, ilusión y entrega un año grande para el municipio.

-Es un año muy especial para Cehegín. ¿Cómo lo estáis viviendo desde la Hermandad?

-Es un año único, un año histórico, un año en el que el cielo parece haberse inclinado hacia Cehegín para acariciar con ternura a su Madre y Patrona, la Virgen de las Maravillas. Desde la Hermandad vivimos este tiempo de gracia con una emoción indescriptible: ilusión, júbilo, entusiasmo… Pero, sobre todo, con la certeza de que este sentir trasciende más allá de nosotros, alcanzando a todo el pueblo de Cehegín y a aquellos lugares donde también se venera a nuestra Virgen: desde Los Martínez del Puerto hasta Liétor, desde Abla hasta Cuevas del Almanzora, desde Mataró hasta Arequipa (Perú).

-La preparación de este Año Jubilar y del 300 aniversario de la llegada de la Virgen de las Maravillas ha sido un trabajo paciente, forjado a fuego lento durante años.

-En comunión con el Ayuntamiento, hemos tejido un programa en el que brillan los actos religiosos, pero que también se abre al arte, a la cultura, a la gastronomía o a la música. Porque Cehegín entero se transforma para honrar a la Virgen que es icono, símbolo e identidad de nuestro pueblo.

El pasado día 16 de julio vivimos el momento histórico conmemorando en la ciudad de Cartagena la llegada de la Virgen a la ciudad portuaria. El 25 de julio, día de Santiago, vivimos un momento que quedará grabado para siempre en la memoria: El Año Jubilar se inició con la representación de la llegada de la Virgen en 1725 tal y como narra el Padre Moreno. A continuación tuvo lugar la Solemne Eucaristía presidida por nuestro Obispo y concelebrada por más de 20 sacerdotes, los cantos del Coro Ciudad de Cehegín y la Orquesta Filarmónica de Cehegín nos ayudaron a elevarnos en un ambiente espiritual donde la fe y la espiritualidad contenida era latente. Un inicio lleno de historia y de emoción que abrió un camino jubilar inolvidable.

A ello se sumaron otras actividades como el estreno del Poema Sinfónico, el traslado de la Virgen y el emocionante Cielo de Luces que iluminó nuestros corazones.

-¿Qué otras acciones importantes destacaría de aquí a final de año en torno a su imagen?

-Lo mejor aún está por llegar -sonríe-. El 10 de septiembre conmemoraremos el centenario de la Coronación Pontificia de nuestra Patrona, reviviendo aquel día santo en el que Cehegín se volcó para proclamar como Reina a la Virgen de las Maravillas. Será un acto solemne que marcará otro hito en la vida espiritual de nuestro municipio donde se volverá a recordar la coronación pontificia según el rito vaticano tal y como se proclamó en 1925. Además, este mismo día a las 21 horas se iniciará la Solemne Procesión donde participaran más de 90 Damas y Reinas de las Fiestas de años anteriores, la Corte de Honor 2025, más de 100 mujeres que llevarán la tradicional teja y mantilla, 110 personas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que escoltarán a la Virgen y más de 30 estandartes de distintas Hermandades de Cehegín y de la Región de Murcia que engrandecerán esta gran procesión solemne del Año Jubilar en honor la Virgen de las Maravillas.

-Este Año Jubilar está siendo un antes y un después en la historia religiosa del municipio.

-Nunca como ahora se había manifestado con tanta fuerza el amor de nuestro pueblo a la Virgen, ni se había extendido con tanta intensidad su devoción más allá de nuestras fronteras. Cehegín recibe visitantes de Murcia, Cartagena, Albacete, Tenerife, Alicante, Barcelona, Madrid, e incluso del extranjero (Suecia, Francia, Inglaterra…). Todos se marchan conmovidos, maravillados ante la belleza de nuestra Patrona y ante el calor de un pueblo que la siente como Madre. Muchos de ellos incluso se han hecho hermanos de su Hermandad, prueba de que la Virgen de las Maravillas no deja a nadie indiferente.

-¿Y en usted? ¿Cómo lo vive?

-En lo personal, vivir como presidente esta gran efeméride es un sueño hecho realidad. Son infinitas las sensaciones: la fe íntima, la emoción desbordada, el cansancio que se transforma en ofrenda, el trabajo que se vuelve devoción, la alegría que enciende el alma… Todo se resume en un mismo sentir: Cehegín no se entiende sin la Virgen de las Maravillas, ni la Virgen de las Maravillas se entiende sin Cehegín.

-Las fiestas patronales, como no podía ser de otra manera, también giran en torno a la Virgen. ¿Qué papel ocupará en este programa? ¿Irá en sintonía con su adoración respecto al Año Jubilar?

-Las Fiestas Patronales se celebran en honor a la Virgen de las Maravillas, son un estallido de vida y de fe: música, baile, gastronomía, cultura… Pero siempre con el fervor religioso que culmina en la solemne procesión de nuestra Madre.

Por eso, desde la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas y en mi propio nombre, os invitamos a vivir con nosotros este Año Jubilar tan especial y emblemático. Venid a Cehegín, dejad que la Virgen os mire, os abrace y os transforme. Porque Cehegín, junto a su Virgen de las Maravillas, se vive, se siente y se lleva para siempre en el alma.

