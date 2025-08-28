Devoción, música y espectáculos para honrar a la Virgen de las Maravillas

EFQ Jueves, 28 de agosto 2025, 23:49 Comenta Compartir

Cehegín se prepara para vivir unas Fiestas Patronales 2025 muy especiales, marcadas por el Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas y el centenario de su Coronación Canónica Pontificia. Prometen una semana para todos, con actividades pensadas para que grandes y pequeños, jóvenes y mayores, encuentren su momento especial y disfruten de Cehegín con música, tradición y devoción hacia la Virgen de las Maravillas en este Año Jubilar único.

Este año, el gran prólogo de las fiestas tendrá lugar mañana sábado 30 de agosto, con el pregón del Cronista Oficial, Francisco Jesús Hidalgo, y la Coronación de la Reina y su Corte de Honor, un acto que da inicio a unas celebraciones que llenarán de música, tradición y alegría cada rincón del municipio. El día 10 de septiembre será el día grande del municipio, con el centenario de la Coronación Canónica Pontificia de la Virgen de las Maravillas y la solemne procesión en su honor.

Entre las novedades destacadas de la programación de este año se encuentran el Maravilla Sound, que el viernes 12 a las 22.00 horas reunirá a grandes artistas como Sonia y Selena, Las Ketchup, Stolen, Marian Dacal & Eva Martín, Aníbal Gómez DJ Set (Ojete Calor) y DJ José de las Heras. No será la única propuesta musical, ya que en el programa se incluyen un tributo a Raphael, verbenas tradicionales, Esther & Cía, Dani Navarro, Ginés con la Panther Show Orquesta, Coro Ciudad de Cehegín, Sofía Guillamón, Wichy de Maya, festivales DJ o el Albaricoque Fest, este último para disfrutar del talento musical de Cehegín. Además, la artista Tamara ofrecerá un concierto sinfónico junto a la Sociedad Musical de Cehegín el jueves 11. Todo esto acompañado de actuaciones de grupos locales que animarán las calles y escenarios de la ciudad.

La programación cultural de Begastri Escénica es otro de los platos fuertes, con teatro a nivel regional y nacional los días 1, 2 y 3 de septiembre.

El recinto de barracas contará con actividades abiertas para todas las edades, y el 5 de septiembre, como antesala de las fiestas, se celebrará el festival Los 80 Lunar Fest, con conciertos de La Frontera, Modestia Aparte y Los Toreros Muertos, grupos míticos de la música española. Otras actividades destacadas son el Festival de Sevillanas, el musical infantil 'Ohana', de Mavi Abellán, el concierto sinfónico de mariachi con el Coro y la Orquesta Filarmónica de Cehegín y la participación de Albarro, la muestra de Magdalena Zamora en la Casa Gorta, así como diferentes talleres.

El 14 de septiembre, día grande de las fiestas, habrá una corrida de toros con la participación del diestro ceheginero Antonio Puerta, junto a Alejandro Talavante y Miguel Ángel Perera, en un cartel de gran atractivo. Como siempre, Gigantes y Cabezudos recorrerán las calles, llenando de color y alegría cada esquina del municipio.

