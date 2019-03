«Los intereses personales se anteponen a los políticos si gobiernan varios partidos» La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández. / Pedro Garrido «Si queremos igualdad, tenemos que respetar tanto a hombres como a mujeres; no soy feminista, sino femenina» Patricia Fernández, alcaldesa de Archena A. CAMPOY / J. RUIZ Archena. Domingo, 3 marzo 2019, 12:31

Está feliz de presentarse de nuevo a las próximas elecciones municipales. Ganó los comicios de 2011 y 2015 con mayoría absoluta, y la alcaldesa, Patricia Fernández (Archena, 1980), confiesa que tiene «el apoyo de los vecinos». «Por el momento no me planteo qué pasará en mayo, pero cuando gobiernan varios partidos se anteponen los intereses personales a los políticos. Y eso es un desgobierno», asegura la primera edil y diputada de la Asamblea Regional, cargo este último que abandonará si gana en mayo.

-¿Qué balance hace de esta última legislatura?

-El día que Fernando López Miras me presentó de nuevo como candidata fue el más feliz de mi trayectoria política. Allí tuve el cariño de mi partido, de representantes de asociaciones y organizaciones, y de los vecinos. Eso me demostró que el balance de estos cuatro años ha sido más que positivo. Y es el mejor regalo que me voy a llevar de la política.

-¿En qué ha cambiado Archena en los últimos cuatro años?

-Hay una alegría especial y la gente está unida. Cada uno de los proyectos, ya sea por iniciativa propia o privada, son acogidos por todos los sectores como un triunfo de Archena. Por eso, el municipio es un referente, porque se generan muchas oportunidades, y eso hace que la ciudad crezca. La gente viene aquí a invertir, a crear empresas en el polígono, a desarrollar proyectos turísticos... Ahora mismo Archena es la ciudad de las oportunidades.

-¿Qué ha conseguido?

-Para mí ha sido esencial la bajada de impuestos, compaginada con una buena gestión económica. Se han reducido los tributos y ha caído un 99% la deuda con proveedores, y también un 36% la deuda general del Ayuntamiento. Archena, además, tiene una cifra de desempleo del 12%, algo que no se conseguía desde el año 2002. Y eso es increíble. Para mí es esencial que el político haga una buena gestión de todos los recursos.

-¿Qué ha sido lo más complicado?

-Lo más difícil es cuando ves a personas que pasan por unas circunstancias personales bastante complicadas y no les puedes ayudar. Eso me genera impotencia y me afecta muchísimo. En 2011 existían muchas situaciones así, pero ahora, gracias a esa generación de empleo, estas situaciones se producen menos. A pesar de todo, es mi espina clavada de mi paso por la política.

-Lleva ocho años gobernando. ¿El poder desgasta? ¿Cree que se debería limitar el tiempo de los cargos públicos?

-He estado ocho años de concejal, otros ocho de alcaldesa y me vuelvo a presentar a las elecciones. Creo que estoy en el mejor momento político de mi vida, porque soy feliz. Depende de cómo se mire. Yo veo la política como un complemento, como una pasión. Pero mi vocación es la odontología. Es cierto que sigo manteniendo mi clínica dental. Las pasiones no son eternas. Y el día que se me pase ese amor por la política, la dejaré. No estoy de acuerdo con eso de que se debería fijar un máximo de ocho años en el poder. Hay personas que necesitan hasta diez y doce años para impulsar grandes proyectos. Pero también pienso que hay gente que no debería de estar en la política ni un solo año.

-¿Qué le ha faltado por hacer?

-Uno de los grandes proyectos que se van a ejecutar es el nuevo acceso a Archena. Se trata de la restauración y la ampliación del Puente de Hierro, que está protegido por las normas locales. Se va a licitar la obra en las próximas semanas porque ya tenemos el visto bueno del Gobierno regional.

-Hubo cierta polémica con la fiesta 'El hombre de tu casa', una iniciativa secundada por el Consistorio y que tuvo muchas críticas...

-Ahí se puso de manifiesto esa oposición tóxica de izquierdas que hay en el Ayuntamiento. Era un evento de iniciativa privada que se tergiversó por completo. Los que estuvimos allí disfrutamos de un gran ambiente familiar y sano. Fue una fiesta más. Pero la oposición intentó que lo pasáramos mal, a nivel incluso personal, con insultos y amenazas. Sigo manifestando que, si queremos igualdad, tenemos que respetar tanto a hombres como a mujeres. No soy feminista, sino femenina.

-Continúe...

-Lo de aquella fiesta fue una caza de brujas. La izquierda habló de la fiesta del macho ibérico, cuando era un evento para toda la familia. Es lo mismo que la fiesta del día del Padre. ¿También se la quieren cargar? ¿Y la de la madre? Todo esto es poner tabús y censuras. Ellos no quieren la igualdad, sino censurar.

-La irrupción de nuevos partidos propicia que las mayorías absolutas estén desapareciendo. ¿Estaría dispuesta a pactar?

-Estoy trabajando durante cuatro años y dando lo mejor de mí misma. Ahora no pienso en lo que pasará en los próximos meses. Mi objetivo es seguir manteniendo la estabilidad de Archena. Estamos viendo que los intereses políticos se anteponen a los personales en los gobiernos con más de un partido. Eso es un auténtico desgobierno y no quiero que eso ocurra en Archena.

-¿Pero estaría dispuesta a pactar?

-Por supuesto. Todavía no se saben los partidos que se van a presentar. Por el bien de Archena estaría dispuesta a llegar a acuerdos con quien hiciese falta dentro de mi ideología y mis principios. Tengo claro que con IU no pactaría. Pero, es lo que le digo. En esta legislatura he apoyado iniciativas de la oposición porque consideraba que eran buenas para la ciudad. Nunca me ha costado trabajo llegar a acuerdos.