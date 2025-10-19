Frente común de la Comunidad con el Ayuntamiento de La Unión contra el nuevo plan de la bahía de Portmán

LV Domingo, 19 de octubre 2025, 21:36 Comenta Compartir

El Gobierno regional ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración para la recuperación de la Bahía de Portmán. En el encuentro, quiere analizar la propuesta que el Miteco planteará al Ayuntamiento de La Unión y a los colectivos sociales y vecinales para recuperar entre 50 y 100 metros de costa en el nuevo proyecto de regeneración de la bahía de Portmán, según adelantó LA VERDAD. El alcalde de La Unión ya amenazó con nuevas movilizaciones si no se aclara «de urgencia» el proyecto de Portmán.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, se reunió esta semana con el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, para reafirmar el frente común entre ambas administraciones en defensa de la regeneración completa de la Bahía de Portmán. El consejero explicó que «el Gobierno regional se suma también a la iniciativa del Ayuntamiento de La Unión para reclamar esa comisión, porque compartimos plenamente la defensa de una actuación que devuelva a la bahía sus valores ambientales, sociales y económicos, tal y como se acordó en 2006».

«La preocupación de los vecinos de La Unión es totalmente comprensible, porque llevan décadas esperando que se haga justicia ambiental con su litoral», subrayó el consejero. En este sentido, recordó que «el consenso social alcanzado en ese acuerdo de 2006 entre todas las administraciones fue un punto de inflexión que estableció con claridad la recuperación de los 250 metros de línea de costa».