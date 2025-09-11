Zapata denunciará ante la Fiscalía al Gobierno por su «inacción» en Portmán El alcalde de La Unión y el senador Francisco Bernabé señalan que la Policía Científica recoge en un informe que la bahía concentra «metales pesados, tóxicos y contaminantes nocivos contra la salud humana»

El alcalde de La Unión del PP, Joaquín Zapata, anunció este jueves que denunciará ante la Fiscalía la «inacción» del Gobierno central por un posible delito contra la salud de los vecinos de Portmán, al conocer un informe emitido por la Policía Científica a raíz de una denuncia del PSOE al senador Francisco Bernabé. En el documento se determina la existencia en la bahía de «metales pesados, tóxicos, contaminantes y potencialmente nocivos contra la salud humana, vía inhalación, entre ellos plomo y arsénico».

Estas conclusiones fueron extraídas del análisis del saco de estériles que el senador por Murcia del PP Francisco Bernabé entregó el pasado 20 de mayo a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el Senado. Lo hizo a modo de protesta por la decisión adoptada por el Gobierno de España de romper el consenso para llevar a cabo la regeneración medioambiental de la bahía de Portmán, en La Unión, y optar en su lugar por el sellado de los residuos mineros contaminantes.

El alcalde unionense también ha alertado de que la paralización desde el año 2018 hasta la actualidad del proyecto de regeneración de la bahía de Portmán, que ya tendría que estar finalizado, «ha supuesto y sigue suponiendo una contaminación del mar por medio de metales pesados».

Por ello, en una rueda de prensa ofrecida este jueves en la sede regional del PP, «el Ayuntamiento, en el ejercicio de su responsabilidad y del cuidado de sus vecinos», ha decidido llevar a la Fiscalía estos hechos por si «eventualmente pudieran resultar delictivos».

En el encuentro con los medios de comunicación también estuvieron la senadora Antonia López y el secretario general del PP en la Región de Murcia, José Miguel Luengo. Bernabé ha explicado que, a raíz de su protesta en el Senado, el Departamento de Toxicología de la Universidad de Murcia realizó otro informe en el que se pone de relieve que «los estériles, al ir en una bolsa de plástico cerrada, no suponen ningún riesgo para nadie, como ya anunciamos que así ocurriría».

Bernabé criticó que el PSOE le denunciara, porque llevar un saco de estériles a la Cámara Alta «podía suponer un atentado para la salud de la señora ministra y de los senadores del Partido Socialista, pero, sin embargo, los 20 millones de toneladas que tenemos allí, en la bahía, al aire libre, y que respiramos a diario las más de 40.000 personas que vivimos en las localidades de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, no suponen ningún peligro».

El cambio de proyecto, ha recriminado Bernabé, fue una decisión unilateral que había existido entre todas las formaciones políticas, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, y entre todos los agentes sociales, económicos, sindicales, empresariales y académicos de la Región de Murcia», ha remarcado el senador Bernabé.

Luengo: «Francisco Lucas debe quitarse la careta ya»

Al hilo, el secretario general del PP, José Miguel Luengo, ha anunciado que desde el Partido Popular «vamos a insistir en que Sánchez dé la cara y que cumpla con la regeneración de la bahía, como le piden los vecinos». Además, ha recordado, que el nuevo delegado del Gobierno, el secretario general de los socialistas en la Región de Murcia, Francisco Lucas, «debe quitarse la careta ya».

Se preguntó: «¿Lucas va a comulgar también como hizo con el Traspase Tajo-Segura con el sellado de la bahía de Portmán?, ¿Vamos a tener a un delegado del gobierno de España reivindicativo con los temas históricos de la Región o solo viene a apostillar las medidas que suponen castigos a la Región de Murcia permanentemente?».

Luengo se hizo estas preguntas porque «queremos saber si tenemos un aliado en la Región de Murcia o simplemente tenemos un enviado de Pedro Sánchez, porque Portmán no es una cuestión económica sino social y medioambiental».