El Ministerio abre la puerta a recuperar en Portmán entre 50 y 100 metros de costa

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) planteará al Ayuntamiento de La Unión y a los colectivos sociales y vecinales ... la posibilidad de recuperar entre 50 y 100 metros de costa en el nuevo proyecto de regeneración de la bahía de Portmán, según ha podido conocer LA VERDAD de fuentes próximas a ese departamento. Esta opción, sobre la base teórica de las propuestas 4A y 4B del estudio de alternativas de regeneración presentado en octubre de 2023, está previsto que sea analizada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los representantes municipales y vecinales en las próximas semanas, antes de la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de Portmán.

La idea surge tras evaluar el conjunto de alegaciones que presentaron el Ayuntamiento de La Unión y la Consejería de Fomento (en el mismo documento) y la representación de los colectivos vecinales, organizaciones ecologistas y la Fundación Sierra Minera (también en un mismo escrito), a la decisión anunciada por Morán en abril de este año, y ratificada en mayo por la ministra Sara Aegesen en el Senado, de sellar la bahía por completo y renunciar a una extracción parcial de los estériles.

Según los planes del Ministerio, en noviembre se reanudará la redacción del proyecto de regeneración ambiental de la bahía, «que definirá el enfoque técnico a seguir, sobre la base de los trabajos previos, las consultas públicas y los informes de otros organismos, como el Cedex».

La nueva propuesta de actuación en primera línea del litoral trata de contentar a los vecinos y al Ayuntamiento

El alcance técnico propuesto, que el Ministerio espera acordar con el Ayuntamiento de La Unión y la representación social y vecinal, sería el punto de partida del equipo redactor del proyecto, «con el objetivo de licitar las obras en el primer semestre de 2026», indicaron las fuentes consultadas.

La opción para recuperar entre 50 y 100 metros de costa implicaría, como evolución de las alternativas 4A y 4B, no un dragado propiamente dicho, sino «una extracción mecánica mínima desde la superficie».

El Ayuntamiento y los vecinos exigen que el espejo de agua avance unos 250 metros. Sin embargo, en el Ministerio ven difícil acceder a esa alternativa (denominada 3B) porque «elevaría mucho el volumen de dragado de residuos, hasta un umbral que haría el proyecto inviable técnica y ambientalmente, como sucedió con el anterior, que se paralizó».

El Miteco recuerda que aquel proyecto, aprobado en 2011 y desechado en fase de obras por decreto de abril de 2019, «tenía más de sellado que de dragado, puesto que solo se iba a extraer el 10% de la totalidad de los 60.000 millones de toneladas vertidas».

En el caso de recuperar unos 50 o 100 metros de línea de costa, el Miteco estima que el dragado apenas superaría alrededor del 1%, lo cual permitiría plantearse un escenario de «consecuencias ambientales quizá asumibles en el proyecto». En cualquier caso, el compromiso ministerial es elaborar el proyecto de ejecución «escuchando al tejido social de la zona, pero sobre una solución basada en criterios físicos, matemáticos y ambientales e informes técnicos que reduzcan el riesgo para la población y que sirva para mejorar el medio ambiente».

Rechazo en la localidad

Con todo, la propuesta del Ministerio siempre iría ligada a la «construcción de una playa que sea estable, una instalación portuaria en el actual emplazamiento alegal de El Lastre y la puesta en valor de los recursos ambientales surgidos a partir de la regeneración».

Por su parte, el portavoz de los colectivos sociales, Daniel Portero, rechazó esta vía alternativa que plantea el Miteco «porque lo que sea no llegar a los 250 metros significa incumplir un compromiso histórico con los vecinos firmado por todas las administraciones en 2006». Portero recordó, además, la «exigencia» de recuperación del antiguo puerto pesquero y pidió a Morán que, «primero, nos convoque para dar cuenta de las conclusiones tras analizar las alegaciones y, después, convoque a la Comisión de Seguimiento para dar cuenta de la alternativa elegida por consenso e iniciar los trámites para elaborar el proyecto».