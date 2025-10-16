La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Protesta de los vecinos de Portmán contra el sellado de los vertidos de la bahía, el pasado junio. P. Sánchez / AGM

El Ministerio abre la puerta a recuperar en Portmán entre 50 y 100 metros de costa

La reactivación del proyecto comenzará en noviembre con el objetivo de contratar las obras en el primer semestre de 2026

S. S.

Jueves, 16 de octubre 2025, 01:31

Comenta

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) planteará al Ayuntamiento de La Unión y a los colectivos sociales y vecinales ... la posibilidad de recuperar entre 50 y 100 metros de costa en el nuevo proyecto de regeneración de la bahía de Portmán, según ha podido conocer LA VERDAD de fuentes próximas a ese departamento. Esta opción, sobre la base teórica de las propuestas 4A y 4B del estudio de alternativas de regeneración presentado en octubre de 2023, está previsto que sea analizada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los representantes municipales y vecinales en las próximas semanas, antes de la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de Portmán.

